Theo phân tích của Lữ đoàn Dù 173 ở Ý thì lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ tại châu Âu thiếu "những năng lực thiết yếu cần thiết để hoàn thành sứ mệnh một cách hiệu quả với tốc độ phản ứng nhanh", theo một bản sao báo cáo mà Politico có được.

Khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra hồi năm 2014, Lữ đoàn Dù 173 đã được điều tới khu vực Baltic để ngăn một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga với sườn phía đông của NATO.

Tuy nhiên, theo báo cáo nội bộ của Lữ đoàn 173 thì có một loạt "những khoảng trống về năng lực" mà đơn vị này đã xác định được trong quá trình đào tạo chung với lực lượng quân đội Ukraine vốn có kinh nghiệm chiến đấu với lực lượng dân quân ly khai miền đông nước này.

Lực lượng dân quân ly khai miền đông Ukraine tỏ ra vượt trội so với đối phương do có khả năng trinh sát tốt bằng máy bay không người lái và nhiều công cụ tác chiến điện tử rẻ tiền để xác định mục tiêu bắn chính xác cho pháo binh và tên lửa chống tăng thế hệ mới do Nga chế tạo.

Những thiếu sót nghiêm trọng của binh sĩ Mỹ gồm thiếu hỏa lực phòng không, thiếu đơn vị tác chiến điện tử và quá tin tưởng vào hệ thống định vị GPS, là kết quả trực tiếp của nhiều năm chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, nơi mà đối thủ không có không quân và những thiết bị công nghệ cao.



"Những bài học rút ra từ các đối tác Ukraine của chúng tôi là rất nhiều. Chúng tôi cảm thấy mình buộc phải viết ra những kinh nghiệm mà chúng tôi cho rằng vượt xa những gì chúng ta từng thấy hoặc được học", Đại tá Gregory Anderson người đã viết bản báo cáo nói trên hồi đầu năm nay nhận xét.

Từ trước đến nay báo cáo này chỉ được lưu hành qua các kênh nội bộ của quân đội Mỹ tại châu Âu cũng như các cơ quan quản lý cấp cao của Lầu Năm Góc.

Lữ đoàn 173, những binh sĩ đã nhảy dù xuống Iraq trong cuộc xâm lược của Mỹ ở nước này hồi năm 2003 và thực hiện nhiều cuộc bố ráp ở Afghanistan hiện được xem như "cánh cửa thép" bảo vệ châu Âu nếu Nga động binh.

Tuy nhiên, lực lượng này hiện nay không có khả năng đối đầu với quân đội Nga do quá khứ chiến đấu lâu năm với đối phương quá yếu, thiếu trang bị công nghệ cao.

Những chiếc Humvees, được thiết kế để chống lại bom cài bên vệ đường ở Iraq sẽ là "con mồi dễ dàng" cho thiết giáp Nga, theo báo cáo của Lữ đoàn 173. Họ đề nghị được thay thế trang bị bằng chiếc Ground Movement Vehicle.

Quân đội Mỹ mới đây đã thông báo sẽ mua tới 300 chiếc Ground Movement Vehicle để trang bị cho các lực lượng phản ứng nhanh như Lữ đoàn 173, dù những chiếc xe này không được trang bị pháo 30 mm như khuyến nghị của báo cáo.

Chưa hết, báo cáo của Lữ đoàn 173 cũng cho thấy họ không thể đối phó với tác chiến điện tử của Nga khi đối phương có khả năng gây nhiễu hoàn toàn thông số định vị GPS trong bán kính 80 km.