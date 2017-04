Lời khai kẻ giết bạn nhậu trong nghĩa địa rồi cắt “của quý”

Ngày 20/4, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nghi can Trần Minh Tâm (SN 1979) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Trần Văn Cầm (SN 1963, cùng ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, sáng 17/4, Tâm cùng 1 số người dân địa phương đến khu nhà tang lễ của nghĩa địa Triều Châu, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chơi. Nơi đây cũng là nơi ông Cầm sinh sống.



Trong lúc nói chuyện với ông Cầm, Tâm rủ ông nhậu và được đồng ý. Ông Cầm đi mua rượu, Tâm chạy sang nhà người quen gần đó hái xoài về làm mồi. Cả 2 ngồi nhậu đến gần trưa thì ngà ngà say, Tâm về nhà tắm nghỉ ngơi.

Ít phút sau, Tâm quay lại khu vực nhà tang lễ của nghĩa địa Triều Châu tìm ông Cầm nói chuyện. Khi ngồi kế bên ông Cầm, Tâm ngửi thấy mùi hôi nên nói với ông rằng, "ông hôi quá, để tui tắm cho sạch" thì ông Cầm không chịu và chửi lớn tiếng Tâm.

Tâm không nói gì mà bế ông Cầm đi tắm. Tắm xong, Tâm lấy chiếc quần dài mặc cho ông Cầm nhưng ông không chịu. Ông Cầm đòi mặc quần đùi và lớn tiếng chửi Tâm. Bực tức vì cho rằng mình đã giúp đỡ mà ông Cầm còn không biết điều. Khi ông Cầm đang nằm trên giường, Tâm dùng chân đạp mạnh vào hông ông 1 cái. Bị đánh đau, ông Cầm tiếp tục chửi Tâm.

Vừa dứt câu chửi thì Tâm nắm 2 chân ông lôi ra khu nghĩa địa ném xuống 1 huyệt đã lấy cốt. Chưa dừng lại, Tâm dùng cục gạch đánh vào đầu ông Tâm khiến ông nằm bất động. Tâm chạy qua nhà dân gần đó lấy 1 con dao quay lại cắt "của quý" của nạn nhân và bỏ đi.

Ít giờ sau khi gây án, biết không thoát tội nên Tâm đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú khai nhận hành vi. Khi được điều tra viên hỏi vì sao đã đánh chết ông Cầm mà lại còn dùng dao cắt "của quý" của ông? Tâm trả lời do ông Tâm thường hay chửi mình nên cắt cho đỡ tức.

Trước đó, khoảng 15h ngày 17/4, người dân ở địa phương phát hiện người đàn ông đã tử vong nghi bị sát hại ở khu vực nghĩa địa Triều Châu, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nên đã hô hoán và báo Công an địa phương.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an xác định người đàn ông tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, trên đầu có nhiều vết máu, dương vật của nạn nhân bị mất một đoạn và phát hiện dưới khe giữa 2 ngôi mộ.

Từ lời khai của người dân, Công an đã xác định nạn nhân là ông Trần Văn Cầm, không có gia đình, sống 1 mình, nghiện rượu nặng và thường vào khu vực nghĩa trang để sinh hoạt, ăn ngủ dưới mái của nhà tang lễ.

Qua khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có 2 vết tụ máu ở phần đầu và phần ngực. Ông Cầm bị gãy xương sườn số 2-4, khoang ngực bị xuất huyết, tụ máu màng ngoài tim cơ tâm nhĩ thất. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do suy hô hấp.

Công an đã nhanh chóng vào cuộc và xác định nghi phạm là Tâm. Đến 17h cùng ngày, biết Công an truy tìm nên Tâm đã đến Công an đầu thú khai nhận hành vi sát hại ông Cầm.