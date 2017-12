Lời khai của kẻ sát hại xe ôm, cướp tài sản

Ngày 15/12, Công an TX.Dĩ An phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Phi (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi, quê Đồng Nai, hành nghề xe ôm).



Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Phi đã lên kế hoạch đi cướp tài sản. Phi chuẩn bị dao để thực hiện hành vi. Tối 26/11, Phi đi lang thang ở khu vực ngã 3 Vũng Tàu, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thấy ông Đông đang đứng đợi khách.

Lúc này, Phi đến gần nói chuyện và yêu cầu chở mình về phía phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình lưu thông, Phi nảy sinh ý định cướp tài sản nên yêu cầu ông chở vào khu vực phía sau khu công nghiệp dệt may Bình An ở đường DT 743, phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Công an phong toả hiện trường. Ảnh : M.T

Thấy vắng vẻ, Phi đã dùng rút dao thủ trong người đâm nhiều nhát vào phần hông và tim của ông Phi khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, thấy ông Phi đã tử vong nên hung thủ giấu xác vào bãi cỏ bên đường. Phi lục lọi lấy toàn bộ tài sản cùng chiếc xe máy của ông Phi tẩu thoát.

Tới sáng 27/11, một số người dân đi qua khu vực khu công nghiệp thì phát hiện thi thể một người đàn ông với nhiều vết đâm nên đã báo công an.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh : M.T

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc. Qua công tác khám nghiệm, công an xác định người đàn ông có nhiều vết thương trên người do bị đâm dẫn tới tử vong. Dưới lòng đường cách thi thể nạn khoảng 5m có một vũng máu khô.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đông.