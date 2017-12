Nóng bỏng mại dâm chốn Sài thành

Triệt phá đường dây chuyên môi giới mại dâm cho người nước ngoài Nhà hàng karoke không phép kiêm môi giới mại dâm Đường dây mại dâm ngàn đô hội tụ toàn kiều nữ PG1

Mại dâm dưới nhiều hình thức

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an một số quận huyện đã triệt phá nhiều vụ mua bán dâm dưới nhiều hình thức.

Mới nhất, vào khoảng 0h30 sáng 8-12 trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 1 đã bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn L.P (đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) bắt quả tang một cô gái 26 tuổi, quê An Giang đang có hành vi bán dâm với người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, 62 tuổi.

Từ lời khai của những người liên quan, cơ quan Công an bắt giữ đối tượng môi giới là Trần Chánh Nghĩa (46 tuổi, ngụ đường Dạ Nam, phường 2, quận 8); đồng thời mời Đào Thị Kim Lan (47 tuổi, ngụ quận 1, lễ tân của khách sạn L.P) và Trần Thanh Thoảng (38 tuổi, quê Đồng Tháp, xe ôm chuyên nhiệm vụ chở gái đi phục vụ khách) lên làm việc.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Trần Chánh Nghĩa hoạt động môi giới mại dâm từ tháng 8-2017 đến nay, chủ yếu phục vụ tại khu vực quận 1 và nhắm đến nguồn khách là người nước ngoài.

Theo đó, Nghĩa "chiêu mộ" hàng loạt các cô gái trẻ, đẹp sẵn sàng phục vụ khách. Điều đáng nói, đường dây này hoạt động rất tinh vi, chỉ thông qua các mối quan hệ xã hội để bắt khách và liên tục thay đổi địa bàn qua nhiều khu vực để tránh bị phát hiện.

Nghĩa hay lê la đến khu phố Tây, các nhà hàng, khách sạn tại trung tâm thành phố để tìm nguồn khách hay thông qua sự môi giới của đối tượng Hùng "nẩu".

Các đối tượng quy định, giá bán dâm là từ 700 nghìn đến 2 triệu đồng. Trong đó, Hùng "nẩu" thường lấy 50% tiền công môi giới, Nghĩa lấy 25% và 25% còn lại là của gái trực tiêp bán dâm.

Nghĩa còn móc nối với ba đối tượng xe ôm làm nhiệm vụ chở gái đi phục vụ khách. Số xe ôm này, Nghĩa trả công theo ngày là 250 ngàn đồng.

Hiện Công an quận 1 vẫn đang mở rộng điều tra về đường dây mại dâm chuyên phục vụ người nước ngoài nói trên.

Để đường dây đi vào hoạt động ngay, Nghĩa giao cho đám đàn em là Trần Thanh Thoảng, Trần Thị Huệ Tâm và Nguyễn Thị Thúy Kiều tìm cách bắt mối với một số đường dây mại dâm khác đang hoạt động trong khu vực trung tâm thành phố để liên kết "làm ăn", riêng hắn có nhiệm vụ tìm gặp, thuyết phục những tay vừa là cò du lịch vừa môi giới mại dâm tích cực giới thiệu và thu hút khách làng chơi về đường dây của mình và cứ 100USD, cò sẽ được hưởng hoa hồng 300.000 đồng.

Nghĩa cũng trực tiếp bắt mối được với hai đường dây mại dâm, một đường dây do Quách Nhân Em và Huỳnh Văn Lạc cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu điều hành và một đường dây cao cấp hơn do hai chị em Nguyễn Thị Tiền, (33 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc, (31 tuổi), ngụ tỉnh Long An cầm đầu.

Theo sự chỉ đạo của Nghĩa, cứ mỗi khi có vị khách đồng ý mua dâm với giá từ 150USD trở xuống thì giao cho Trần Thanh Thoảng trực tiếp liên lạc với Quách Nhân Em và Huỳnh Văn Lạc để hai đối tượng này bố trí phòng khách sạn và "đào" phục vụ và nhận tiền chênh lệch về giao lại cho Nghĩa.

Riêng loại khách sộp có yêu cầu cao, đòi hỏi chân dài thuộc dạng có "thứ hạng" thì do Nghĩa trực tiếp mặc cả và khi nào khách chịu chi từ 1.500USD trở lên cho một đêm, hắn sẽ gọi điện cho Ngọc, Tiền lo phần em út và mỗi lần như vậy, Tiền, Ngọc sẽ cắt cho Nghĩa số tiền dao động từ 3-5 triệu đồng.

Tháng 1- 2017, đường dây môi giới mại dâm do Quách Nhân Em và Huỳnh Văn Lạc bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 triệt phá, Nghĩa cũng được mời lên cơ quan Công an để cho lời khai, nhưng do Em và Lạc chấp nhận gánh thay cho đám tay chân, nhận hết tội về mình nên Nghĩa đã thoát tội.

Lần này mặc dù bị bắt quả tang nhưng khi được yêu cầu cho lời khai, Nghĩa một mực cho rằng mình không phải là người điều hành mà chỉ giới thiệu một vài cô gái trẻ mà hắn quen biết cho khách du lịch là người Đài Loan, Hàn Quốc có nhu cầu cưới vợ tại Việt Nam.

Chỉ đến khi các điều tra viên đưa cho Nghĩa xem hồ sơ ghi lại toàn bộ những lần điều hành, môi giới giới mại dâm với khách nước ngoài thì hắn mới chịu khai nhận.

Đối tượng Trần Chánh Nghĩa (trái) và Trần Thanh Thoảng tại cơ quan điều tra.



Cần những giải pháp mang tính bền vững

Theo đánh giá của UBND TP. Hồ Chí Minh (trong buổi làm việc với đoàn giám sát thuộc Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về công tác phòng, chống HIV/AIDS và mại dâm giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn vào cuối tháng 7 vừa qua), ở thành phố này có một số đường dây "gái gọi hạng sang" với những người xưng là diễn viên, người mẫu để đi khách giá hàng nghìn USD.

Trong khi đó, tệ nạn mại dâm nam, có yếu tố nước ngoài, chủ yếu là nhóm người gốc Phi, hoạt động nhiều năm qua ở khu phố Tây ba lô quận 1 (Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện) và xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm cũng ngày càng tăng...

Ngoài ra, hoạt động mại dâm còn núp bóng kinh doanh cà phê, nhà hàng, tiệm hớt tóc, massage xông hơi, spa, cạo gió giác hơi…

Có thể nói, hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, phức tạp dưới những vỏ bọc là nhân viên, tiếp viên, kỹ thuật viên của các loại dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán cà phê, cở sở massage, spa.

Tuy các ngành chức năng đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra triệt phá, nhưng chỉ sau đó một thời gian hoạt động mại dâm lại tái diễn.

Gái bán dâm là tiếp viên của nhà hàng Hoàng Châu bị bắt quả tang.



Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 vừa diễn ra ngày 8-12-2017 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm đã công bố nhiều số liệu đáng chú ý.

Theo đó, qua công tác điều tra cơ bản, Công an các địa phương đã rà soát 6.617 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (như cơ sở karaoke, mát-xa, vũ trường, nhà hàng, spa…) nghi hoạt động mại dâm và 4.792 nhân viên nữ nghi hoạt động mại dâm.

Lập hồ sơ quản lý 819 đối tượng có biểu hiện chứa mại dâm, 649 đối tượng có biểu hiện môi giới mại dâm.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, trước tình trạng biến tướng và ngày một khó quản lý của tệ nạn mại dâm, thành phố đã kiến nghị Quốc hội sớm nghiên cứu ban hành Luật về phòng chống mại dâm để nâng cao tính pháp lý và hiệu lực thực thi pháp luật.

Để hạn chế tệ nạn này, theo nhiều cán bộ lãnh đạo các quận, huyện của TP. Hồ Chí Minh, cần tiếp tục thực hiện chỉ thị không cho đăng ký mới các cơ sở dịch vụ nhạy cảm (vũ trường, quán bar, mát-xa, spa…).

Đây được cho là một trong những giải pháp tình thế, nhằm góp phần giảm tệ nạn mại dâm, vì các cơ sở dịch vụ nhạy cảm vẫn đang là điểm "nóng" về hoạt động mại dâm.

Ngoài ra, hiện nay TP. Hồ Chí Minh cần triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy lùi tệ nạn mại dâm hiệu quả hơn.

Một trong những giải pháp lâu dài mang tính bền vững, đó là cần có sự trợ giúp từ cộng đồng và giải quyết việc làm cho những người từ bỏ nghề mại dâm. Bởi thực tế cho thấy, tỷ lệ mù chữ, học vấn thấp chiếm trên 40% số gái mại dâm hiện nay.

Với trình độ học vấn như thế, rõ ràng những cô gái này rất khó có cơ hội tìm được một việc làm để ổn định cuộc sống. Đó là cái vòng luẩn quẩn, khiến họ khó có thể từ bỏ được nghề mại dâm để hoàn lương.

Ở khía cạnh khác, cũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra ngày 8-12-2017 kể trên, kết quả giám sát từ các Bộ ngành, địa phương cho thấy quan điểm xã hội về mại dâm đã có sự chuyển biến về phương pháp tiếp cận theo hướng nhân văn hơn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đối với người bán dâm.

Chú trọng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc y tế... và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính. Tăng cường xử phạt hành chính và xử lý hình sự các đối tượng khác có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Đặc biệt là thống nhất thực hiện quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính nhằm "Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm. Người có hành vi bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật".

Về chính sách, chú trọng các giải pháp nâng cao nhận thức, đẩy mạnh can thiệp giảm hại đối với nhóm người bám dâm, giúp họ tiếp cận với các dịch vụ xã hội ở cộng đồng.

Cùng với đó là tăng cường hỗ trợ xã hội, tạo sinh kế đối với người bán dâm sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính. Hoạt động thí điểm mô hình, hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm tiếp cận với các dịch vụ xã hội (giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, thay đổi công việc…) tại cộng đồng bước đầu có hiệu quả…

Riêng TP. Hồ Chí Minh đã có mô hình "Tiến lên phía trước" giới thiệu học nghề miễn phí cho 47 người, có 24 người tốt nghiệp, 14 người được vay vốn tạo việc làm; Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với nhóm "Hoa cát tường" tổ chức mô hình "Nhóm tín dụng - tiết kiệm" dành cho chị em được hỗ trợ vốn thông qua việc tiết kiệm mỗi tuần 100.000 đồng/người (không thu lãi)…

Theo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP. Hồ Chí Minh, nhờ được hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục… nhiều phụ nữ mại dâm tại thành phố đã hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững.