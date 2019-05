Lời khai của cụ bà dã tâm đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng hãm hại 5 người hàng xóm

Ngày 21/5, ông Nguyễn Xuân Quý - Trưởng Công an xã Nam Xuân (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, hiện phía xã đã chuyển giao hồ sơ lên Công an huyện Nam Đàn điều tra vụ việc một gia đình 5 người tố cáo bị hàng xóm đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng để hãm hại.

Theo ông Quý, trước đó ngày 16/5, gia đình chị Nguyễn Thị Vân (29 tuổi, trú xóm 7, xã Nam Xuân) báo cáo lên chính quyền địa phương về việc bị bà Nguyễn Thị Th. (68 tuổi, là hàng xóm) đổ thuốc diệt cỏ hãm hại gia đình.

Nhà bà Th. và nhà chị Vân nằm đối diện nhau ở ngõ xóm.

Ngày 16/5, chính quyền địa phương đã mời gia đình chị Vân cùng bà Th. lên hội trường xóm để làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, chị Vân cho biết, trước đó giữa 2 gia đình có mâu thuẫn với nhau. Ngày 15/5, chị Vân xem camera an ninh thì phát hiện bà Th. lén lút mang một chai nước lạ đi vào nhà với ý đồ xấu nên đã báo lên địa phương.

Cũng tại buổi làm việc này, bà Th. chối cãi và cho rằng thời điểm này bà đi vào nhà để tìm con gà chạy lạc. Còn chai nước là mang theo để đưa ra cho người thân đi làm đồng uống.

Giếng nước gia đình chị Vân bị bà Th. đổ thuốc diệt cỏ xuống để hãm hại.

Bà Th. sau đó đã viết bản cam kết nếu gia đình chị Vân có ảnh hưởng sức khỏe gì thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 17/5, Công an xã Nam Xuân về trực tiếp làm việc với gia đình chị Vân và bà Th. Sau một lúc quanh co chối cãi thì bà Th. đã thừa nhận trước đó đã đổ một chai thuốc diệt cỏ xuống giếng để hãm hại cả gia đình chị Vân.

Chị Vân cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc mâu thuẫn cá nhân khi chị mất một khoản tiền và nghi ngờ bà Th. lấy.

"Bà Th. khai nhận vì thù hằn cá nhân chuyện chị Vân nghi nghờ bà Th. lấy tiền trước đó nên bực tức và nuôi ý định trả thù. Bà Th. sau đó mua nhiều lọ thuốc diệt cỏ cháy về.

Ngày 14/5 nhân lúc cả nhà chị Vân đi vắng thì bà lẻn vào đổ chai thuốc diệt cỏ xuống giếng.

Tối 14/5, bà Th. vẫn ấm ức với chị Vân nên sáng 15/5, người này mang chai thuốc diệt cỏ sang ý định đổ vào chai dầu gội đầu của chị Vân để hãm hại tiếp. Khi đi vào sân thấy cửa bị khóa nên bà Th. quay trở về", Trưởng Công an xã Nam Xuân nói.

Bà Th. tại trụ sở Công an xã Nam Xuân.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Nam Xuân đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Nam Đàn để điều tra làm rõ.

Ngày 20/5, Công an huyện Nam Đàn đã về hiện trường lấy mẫu nước giếng của gia đình chị Vân đi xét nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Theo Trưởng Công an xã Nam Xuân, sau khi sự việc xảy ra, 5 người trong gia đình chị Vân gồm bố mẹ chồng, chị Vân và 2 con nhỏ đã đi bệnh viện thăm khám xét nghiệm. May mắn, cả 5 người được xác định âm tính với chất độc.

"Chất độc của thuốc diệt cỏ này không làm chết người ngay nhưng để lại ảnh hưởng sức khỏe lâu dài như chất độc hóa học, chất độc màu da cam. Hiện thuốc diệt cỏ vẫn đang đọng lại đáy giếng của gia đình chị Vân. Chiếc giếng này sẽ phải lấp lại, không được phép sử dụng nữa", ông Quý nói.

"Gia đình chúng tôi đang lo lắng cho sức khỏe sau này. Chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm vụ việc", chị Vân nói.