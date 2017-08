Loài trăn lớn nhất thế giới anaconda có thích... thịt người không?

Kỳ 1: Thế giới không chỉ có 1 loài anaconda, tất cả những loài còn lại đều rất đáng sợ

Kỳ 2: Trải nghiệm kinh hoàng của người bị anaconda cuộn chặt, đòi nuốt sống

KỲ 3 - ANACONDA CÓ THÍCH... THỊT NGƯỜI KHÔNG?



Không thiếu những câu chuyện, giai thoại và cả các bộ phim kể về câu chuyện trăn anaconda ăn thịt người như thế nào. Nhưng hầu như tất cả đều là những lời đồn thổi chưa được kiểm chứng.

Cũng chính từ đó, các nhà làm phim đã truyền được niềm cảm hứng của mình từ loài trăn anaconda, biến chúng thành những tác phẩm có tiếng.

Trăn anaconda. Ảnh: Quora.com

Xét về lý thuyết, những động vật to lớn, "khúc khuỷu" như hươu, nai hay linh dương còn không tránh được hàm răng của anaconda thì cũng chả có điều gì ngăn chúng tấn công con người có phần "nuột nà", dễ nuốt hơn nhiều nếu như ai đó xâm phạm vào lãnh địa "tử thần".



Tuy nhiên, dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra một số lý do mà bạn "không thể" bị loài quái thú không chân kia ăn thịt!

Để dễ hiểu, chúng ta cùng lật ngược lại vấn đề: Làm thế nào để 1 con trăn anaconda có thể xơi tái 1 con người? Hay đúng hơn, hoàn cảnh nào khiến 1 người bị rơi vào... miệng trăn anaconda?



1. Phải tìm đúng loài

Trên thực tế, như đã đề cập trong Kỳ 1 của tuyến bài "ANACONDA - LOÀI TRĂN LỚN NHẤT HÀNH TINH", anaconda không chỉ gồm 1 loài trăn Nam Mỹ mà là cách gọi chung cho 4 loại khác nhau, bao gồm anaconda xanh, anaconda vàng, anaconda đốm đen, anaconda Bolivian.

Con trăn lớn kỷ lục. (Ảnh: Divulgação, Gadoo)

Nhưng trong đó, to lớn nhất, đáng sợ nhất thường chỉ là loài trăn màu xanh! Chúng có chiều dài cơ thể trung bình vào khoảng 8-9m, nặng hơn 250kg và có đường kính lớn hơn 30cm. Đặc biệt, vào năm 2016, người ta từng ghi nhận trường hợp bắt được 1 cá thể khổng lồ, dài 9,7m, nặng gần nửa tấn và có đường kính thân lên đến 1m.



Còn lại, những loài trăn anaconda khác có kích thước khiêm tốn hơn nhiều. Ví dụ như anaconda vàng chỉ dài khoảng 3,5-4,5m và nặng cỡ 25-55kg. Như vậy, đối với thông số cơ thể 1 người bình thường cao 180cm, nặng 80 kg thì có vẻ "quá sức" hơi nhiều đối với những tay sát thủ này (tất nhiên là trừ anaconda xanh).

2. Vậy còn với loài màu xanh thì sao?

Theo trang Buzzfeed, một bữa ăn của anaconda xanh có trọng lượng trung bình bằng khoảng 30% tổng trọng lượng cơ thể nó. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tiêu hóa những con mồi tương đương 75-100% kích thước cơ thể nhờ cơ chế hàm đặc biệt, có thể mở rất rộng để nuốt con mồi.

Vậy, một con trăn khổng lồ như anaconda xanh thực sự có thể ăn và tiêu hóa con người? Tiến sĩ Jesus A. Rivas, một nhà sinh thái học nhiệt đới chuyên về các anaconda xanh cho biết điều đó rất khó để có thể xảy ra.

Lý do là bởi, anaconda không thể thở và nuốt con mồi vào cùng một thời điểm, do đó việc nuốt con mồi lớn thực sự khiến nó có nguy cơ chết vì ngạt thở. Nếu so sánh kích thước của người trưởng thành đối với chiếc miệng khổng lồ của anaconda xanh thì đó vẫn là 1 rủi ro quá lớn với nó.



Ngoài ra, nếu cố gắng nuốt 1 con mồi quá "cồng kềnh", quá trình này sẽ khiến trăn anaconda mất nhiều thời gian, sức lực, các cơ bắp của chúng không còn có thể hoạt động bình thường, và điều này có thể giết chết chúng (dù chưa tính đến trường hợp bị ngạt thở do nuốt quá lâu).

Trên lý thuyết, trăn anaconda nặng 80kg có thể ăn thịt 1 người trưởng thành với trọng lượng tương đương, tuy nhiên điều đó thực tế sẽ làm nó bị thương nghiêm trọng.

3. Thực đơn của anaconda

Còn một vấn đề nữa mà ít người để ý tới, trăn anaconda tuy có cơ thể khổng lồ, cần được cung cấp rất nhiều năng lượng nhưng chúng lại khá kén ăn! Thực đơn chính của loài quái thú này là những loài như hươu, nai, lợn rừng, chuột lang đôi khi cả báo đốm.

Nhưng món khoái khẩu của chúng lại là cá sấu (bò sát) chứ không phải thủy sản như tôm cá dù chúng đa phần sống dưới nước. Do đó, chúng ta có thể yên tâm phần nào vì không nằm trong thực đơn yêu thích của loài quái thú này!

Cá sấu là món khoái khẩu. Ảnh: Ohmymag.com

Ngoài ra, trăn anaconda khá... "nhút nhát", đặc biệt là loài đốm đen và Bolivian! Chúng lẩn tránh giỏi đến nỗi cho tới nay hầu như chưa có trường hợp nào có thể bắt sống được ghi nhận, chứ chưa nói tới việc tấn công và ăn thịt con người!



4. Có một bộ đồ "Chuẩn"



Như đã đề cập ở trên, rất khó có trường hợp trăn anaconda tấn công và ăn thịt người, tuy nhiên nếu vẫn muốn tìm hiểu tiếp, hãy cũng tham khảo trường hợp của Paul Rosolie, người từng chủ động cho anaconda ăn thịt.

Khi đó, cái quan trọng nhất mà anh ta cần có là 1 bộ đồ bảo hộ đặc biệt, đủ sức đương đầu với lực siết khổng lồ đến từ loài trăn anaconda xanh! Người ta đo được lực siết trung bình của chúng là 84psi (đơn vị đo áp suất trên 1 inch vuông), nó đồng nghĩa với việc đặt 1 quả tạ 6kg trên mỗi centimet vuông!

Bộ đồ của Paul trong Eaten Alive. Ảnh: Discovery

Nhưng để tạo ra sức mạnh như vậy thực sự tốn rất nhiều năng lượng, và thường thì 1 loài săn mồi như anaconda sẽ không phí năng lượng chỉ để cố gắng ăn cái gì đó không thuộc "thực đơn hàng ngày" hoặc một thứ quá lớn, lại không dễ dàng bị nuốt như bộ đồ của Paul!