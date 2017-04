Lần đầu tiên phát hiện loài giun khổng lồ dài gần 2m với cách tồn tại kỳ dị

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Northeastern mới đây đã công bố phát hiện mới về một sinh vật cổ đại tưởng chừng đã tuyệt chủng dài tới 1,5 m sống ở các vịnh bùn cạn Philippines.

Con giun khổng lồ. Ảnh Marvin Altamia.

Đó là loại giun khổng lồ (tên khoa học là Kuphus polythalamia, hoặc được gọi là hà ăn gỗ) có lớp vỏ từ thế kỷ 18, không chỉ to lớn bất thường so với loại giun khác, loài Kuphus còn có cách thức tồn tại hoàn toàn đặc biệt.

Chúng sử dụng vi khuẩn để chuyển hóa khí hydrogen sulfide - 1 loại khí có mùi trứng thối thành năng lượng. Đây cũng là lý do khiến cơ quan tiêu hóa, nội tạng của Kuphus bị co lại.

Xem video:

Con giun gỗ khổng lồ.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences

Tham khảo: sciencealert.com