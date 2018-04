Kiều Minh Tuấn, Trấn Thành, Tuấn Hưng: 3 gã đàn ông dám làm những điều khác thường

Nhưng nếu dựa trên những gì họ đã làm được với người đàn bà của mình thì cả Kiều Minh Tuấn, Trấn Thành lẫn Tuấn Hưng đều là những ứng cử viên không thể chuẩn hơn cho danh hiệu soái ca trong lòng các chị em!



Không chỉ vậy, người ta còn tìm ra những điểm chung đặc biệt giữa 3 ngôi sao thuộc những lĩnh vực hoạt động khác nhau. Những điều khiến họ trở nên khác biệt đối với phần còn lại và dễ dàng ghi điểm tuyệt đối trong lòng phái nữ với tư cách "người đàn ông trong mộng"

Tiêu chuẩn đầu tiên: Sự thuỷ chung tuyệt đối

Có lẽ đây chính là điều mọi chị em đều trông chờ nhất ở soái ca của cuộc đời mình. Đẹp trai, mét tám hay 6 múi, nhà giàu cũng không thể quan trọng bằng việc chàng soái ca chỉ thuộc về mỗi mình mình.

Cả 3 cái tên Kiều Minh Tuấn, Trấn Thành và Tuấn Hưng đều đáp ứng tuyệt đối tiêu chuẩn đầu tiên ấy.

Kiều Minh Tuấn gắn liền cả tuổi thanh xuân của mình cùng Cát Phượng, còn Tuấn Hưng và Trấn Thành thì chưa bao giờ để một lùm xùm tình ái nào nổ ra khi họ bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân.



Quá khứ đào hoa hay những mối tình dĩ vãng đều trở thành những kỷ niệm đẹp kể từ khi họ trở thành những người đàn ông có gia đình.

Tuấn Hưng thậm chí còn là một trường hợp "li kì" hơn hẳn, khi mà tình trường phong phú của anh thậm chí còn được xếp hàng kỷ lục trong làng giải trí. Nhưng sau khi lấy vợ, những đổi thay tới từ gã "sát thủ mỹ nhân" cứ khiến người hâm mộ chóng mặt vì... đến quá nhanh.

Suốt một thời gian dài sau khi lấy vợ, lùm xùm ái tình là điều chưa bao giờ hiện diện trong cuộc sống của Tuấn Hưng, dẫu sức hút của gã lãng tử điển trai chưa bao giờ giảm sút trong lòng phái nữ.

Tài năng và có sức hút lớn lao đối với đàn bà

Tất nhiên, chẳng một soái ca trong lòng phụ nữ nào có thể là một gã bất tài, kém cỏi bao giờ. Soái ca không chỉ có cái mẽ bề ngoài bóng bẩy, mà còn phải có sức hút lớn tới từ tài năng và bản lĩnh của mình.

Riêng về điều này, cả 3 chàng soái ca đều có thể tự tin tuyệt đối. Ở lĩnh vực của mình, họ đều là những ngôi sao hạng A không thể chối cãi.

Kiều Minh Tuấn đang là thương hiệu bảo chứng phòng vé, Trấn Thành vẫn là MC "vô đối" tại rất nhiều sân khấu, còn vị trí trên làng nhạc của Tuấn Hưng vẫn chưa một ai đe doạ nổi.

Quan trọng hơn, những thành công họ có được đều cực kỳ bền vững, bởi nó được xây dựng bởi ý chí và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ đều là những mẫu đàn ông có bản lĩnh bằng thép, khi dám theo đuổi đam mê và tự làm nên sự nghiệp huy hoàng cho mình bằng những giọt mồ hôi.

Kiều Minh Tuấn bước lên vị trí ngôi sao hạng A sau vô số vai diễn phụ, Trấn Thành cũng bứt phá từ những show diễn nhỏ, còn Tuấn Hưng đã phải nỗ lực 200% để tìm chỗ đứng cho mình khi tách ra hát solo.

Họ chưa từng bỏ cuộc, đã từng thất bại nhưng cuối cùng, họ đều đang là những mẫu đàn ông hết sức thành công trong sự nghiệp. Chỉ riêng phần bản lĩnh này, họ đã thừa sức đốn gục trái tim rất nhiều cô gái mà không cần tới một ánh mắt, nụ cười...

Dám làm những điều... không ai dám cho người phụ nữ của mình

Điều cuối cùng và cũng là điều khác biệt nhất, quan trọng nhất làm nên sự long lanh của ba chàng "soái ca" này chính là chuyện họ có thể làm những điều rất ít người đủ can đảm thực hiện.

Không cần phải quá to tát như cứu thế giới, bảo vệ loài người, những điều họ làm chỉ là bảo vệ sự bình an cho người đàn bà mình yêu thương nhất. Nhưng là bằng những cách khác thường nhất, can đảm nhất và cả hiếm hoi nhất trong showbiz Việt...

Trấn Thành nổi tiếng với câu chuyện "chống lại đám đông" để bảo vệ Hari Won, khi cô bị đông đảo dư luận chỉ trích, công kích sau cuộc chia tay cùng Tiến Đạt.

Trấn Thành sẵn sàng "chống lại đám đông" để bảo vệ Hari Won.

Không chỉ lên tiếng bênh vực, chàng MC nổi tiếng còn không ngại ngần chung vai gánh vác mọi đòn roi dư luận, bất chấp hình ảnh đang rất đẹp của mình có bị ảnh hưởng ra sao.

Thậm chí, có những thời điểm Trấn Thành còn không giữ nổi sự bình tĩnh của mình khi mạnh mẽ công kích lại bất cứ ai đụng tới Hari. Sự nóng nảy đó chưa hẳn đã tốt, nhưng nó lại là bằng chứng không thể thuyết phục hơn cho tình yêu của một gã đàn ông mạnh mẽ và quả cảm...

Tuấn Hưng lái siêu xe đưa vợ chinh phục đường đèo Tây Bắc

Tuy nhiên, showbiz Việt còn có người "gớm ghê" hơn cả Trấn Thành. Đó chính là Tuấn Hưng - ngôi sao duy nhất trong làng giải trí dám tuyên bố "xử" những ai dám đụng chạm tới vợ con mình, bất kể hậu quả sau đó ra sao.

Hơn một lần, gã trai Hà Thành liều lĩnh này vất bỏ cái vỏ bọc long lanh của một ngôi sao đình đám để mà xù lông bảo vệ người đàn bà của cuộc đời mình.

Tuấn Hưng cũng xù lông bảo vệ người đàn bà của cuộc đời mình.

Cách thể hiện tình cảm đó của Tuấn Hưng có thể nhận được nhiều đánh giá, nhận xét trái chiều từ dư luận, nhưng chắc chắn rằng cô gái nào cũng sẽ thầm ao ước một lần được chở che theo kiểu vậy.

Cứ nhớ rằng Tuấn Hưng hay Trấn Thành đều không phải là... giang hồ hay những người đàn ông bình thường. Họ là những ngôi sao nổi tiếng và mỗi lời nói, mỗi hành động của họ đều mang tới vô số hậu quả khó lường.

Bởi vậy, cách họ bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu thương mang theo nhiều sự hi sinh và ý nghĩa hơn xa một phút nóng giận bình thường...

Kiều Minh Tuấn không thể hiện cách yêu thương, chở che Cát Phượng theo cách của Trấn Thành hay Tuấn Hưng. Anh thể hiện theo cách đặc biệt của riêng mình và nó cũng mang theo sự hi sinh lớn lao chẳng kém gì những chàng soái ca đồng nghiệp.

Kiều Minh Tuấn tỏ tình đầy xúc động với Cát Phượng

Đó là lời tuyên bố nhẹ nhàng trước hàng triệu khán giả và cả người đàn bà hơn mình 18 tuổi: "Tôi đã chuẩn bị để nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi, đút cơm cho người lớn tuổi ăn".

Kiều Minh Tuấn đã khiến Cát Phượng và rất nhiều những người phụ nữ khác rơi nước mắt khi tuyên bố "nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi, đút cơm cho người lớn tuổi ăn".

Câu nói không thể mộc mạc hơn, đơn giản hơn, nhưng lại khiến người đàn bà của anh và rất nhiều những người đàn bà khác rơi nước mắt. Bởi nó tới từ một chàng diễn viên hạng A đang có sự nghiệp huy hoàng, đang ở thời hoàng kim nhất trong sự nghiệp.

Quan trọng hơn, chàng trai đó đã dành cả tuổi trẻ để yêu thương lặng thầm một người phụ nữ và phần đời còn lại, anh cũng hứa sẽ dành trọn cho cô. Không một thứ lời ngôn tình nào ngọt ngào hơn thế và có lẽ, cũng ít có sự hi sinh nào lớn lao hơn thế.

Dám làm những điều khác thường, dám buông bỏ mọi điều để giữ gìn tình yêu và dám hi sinh mọi giá vì người đàn bà của cuộc đời mình, đó mới là điều làm nên một soái ca đích thực. Không chỉ trong showbiz, mà còn cả giữa cuộc đời này...