Khung hình phạt với tội danh mà ông Đinh La Thăng bị khởi tố

Ngày 8/12, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng vì được xác định có liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan Công an đang điều tra, gồm:

Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình II.

Theo Quyết định Khởi tố bị can số 522/C46 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an được Viện KSNDTC phê chuẩn, ông Đinh La Thăng bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến 2 vụ án trên.

Điều 165, Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã quy định về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác

b) Có tổ chức

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt

d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tuy Bộ Luật Hình sự 2015 không còn Điều 165 ở trên, nhưng theo Nghị quyết của QH về thi hành BLHS 2015 thì các vụ án khởi tố trước 1/1/2018 vẫn xét xử theo Điều 165 BLHS 1999. Theo điều này, mức phạt tù cao nhất lên tới 20 năm.

Cũng theo thông báo của cơ quan điều tra, hiện ông Thăng chưa bị khởi tố về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 BLHS liên quan đến vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Oceanbank và tội Tham ô tài sản theo điều 278 BLHS liên quan đến vụ án xảy ra tại PVC liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình II.

Đây là các tội có một số khung hình phạt cao hơn so với tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) và ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ, việc điều tra, xác định các tội danh cụ thể của ông Đinh La Thăng sẽ do cơ quan công an, Viện Kiểm sát, tòa án làm rõ.

Đồng thời, một người chỉ bị coi là có tội khi bản án của tòa tuyên có hiệu lực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng nêu rõ, đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.