Không cho bị cáo bị truy nã hưởng án treo

Hai lần bị truy nã vẫn được hưởng án treo

Trước đây Pháp Luật TP.HCM từng có bài phản ánh việc TAND TP Nha Trang cho Cường được hưởng án treo một cách bất thường, gây bức xúc cho người bị hại.

Theo hồ sơ, tối 18-12-2013, Cường tham gia cùng tám người khác dùng rựa chém anh Lê Minh Toàn (ngụ xã Vĩnh Lương) gây thương tật 32%. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra lệnh truy nã vào ngày 18-4-2014. Hơn hai năm sau, ngày 25-6-2016, Cường ra đầu thú tại Công an TP Nha Trang.

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, ngày 23-5-2017, TAND TP Nha Trang lại có công văn yêu cầu công an cùng cấp truy nã đối với Cường (được tại ngoại). Ngày 31-5, Công an TP Nha Trang đã ra quyết định truy nã Cường theo yêu cầu của tòa. Đến ngày 8-6, Cường đến Công an TP Nha Trang khai là đã thay đổi địa chỉ đăng ký thường trú nhưng không thông báo cho cơ quan công an biết. Lúc này, Công an TP Nha Trang bắt tạm giam Cường để đảm bảo việc xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-9, TAND TP Nha Trang vẫn cho Cường được hưởng án treo (với mức án ba năm), đồng thời quyết định trả tự do cho Cường ngay tại phiên tòa. Trong khi trước đó, tháng 9-2015, tất cả tám bị cáo đồng phạm của Cường đều bị TAND TP Nha Trang phạt tù giam với mức án cao nhất bảy năm sáu tháng tù, thấp nhất năm năm tù.

Cũng tại phiên tòa trên, dù cáo trạng truy tố Cường về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 BLHS (khung hình phạt 5-15 năm tù) nhưng VKSND TP Nha Trang đã rút truy tố về tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tính chất côn đồ, đồng thời đề nghị cho Cường hưởng án treo.