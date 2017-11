Hai đối tượng người nước ngoài điều hành tổ chức bán hàng đa cấp trốn truy nã bị "tóm"

Sáng 12-11, Đại tá Võ Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một tổ công tác của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Tổng Cục Cảnh sát – Bộ Công an đã chuyển giao hai đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh vào chiều 11-11.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Zhang Da Shuan và Tian Er Jie đã từng điều hành tổ chức bán hàng đa cấp trên mạng Wu Xing Bi ở TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Trong một thời gian ngắn, hai đối tượng đã sử dụng internet kết nối và phát triển hàng ngàn hội viên tham gia bán hàng đa cấp tại nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Công an Trung Quốc vào cuộc xác minh, điều tra, Zhang Da Shuan và Tian Er Jie lẩn trốn nên bị truy nã.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10-2017, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn tại Nha Trang nên phân công trinh sát phối hợp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa đã vây bắt Zhang Da Shuan, Tian Er Jie tại một căn hộ khách sạn ở phố Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang trưa ngày 10-11.