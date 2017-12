Khởi tố kẻ lái xe máy tông chết Trung tá CSGT trên cao tốc

Liên quan đến vụ việc Trung tá CSGT bị xe máy tông chết trên cao tốc, ngày 2/12, một lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (24 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 9h ngày 30/11, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 3 mới (đoạn tránh TP Thái Nguyên hướng đường tròn Tân Long – Hà Nội), Thiếu tá Trần Văn Vang phát hiện xe máy đi vào đường cấm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Trường không tuân hiệu lệnh dừng mà tăng tốc tông thẳng vào Thiếu tá Vang khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trường và Đạo (người ngồi sau xe) cũng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện A Thái Nguyên ngay sau đó.

Thiếu tá Vang hy sinh vào lúc 16h50 ngày 30/11 do vết thương quá nặng.

Ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với chiến sĩ cảnh sát Trần Văn Vang (42 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông).

Sáng 2/12, Cục CSGT - Bộ Công an tổ chức tang lễ tiễn biệt Trung tá Trần Văn Vang (SN 1975, Đội CSGT số 2, Phòng 10, Cục CSGT, Bộ Công an) tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

Có mặt tại tang lễ viếng và chia sẻ mất mát với gia quyến Trung tá Trần Văn Vang có Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng bạn bè, đồng đội…

Đến 9h30 ngày 2/12, linh cữu của Trung tá Trần Văn Vang được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Thành (Kim Sơn, Ninh Bình).