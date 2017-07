Khởi tố côn đồ đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ngày 1/7, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thái (SN 1976, trú tại Xóm 3, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An), để điều tra tội Giết người.

Như Đài TNVN đã đưa tin, khoảng 7h45’ ngày 30/6, Nguyễn Ngọc Thái đã dùng dao nhọn đâm 4 nhát vào ông Lô Minh Hương (60 tuổi) bảo vệ bệnh viện gây trọng thương.

Nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và sinh viên thực tập đã hiến 50 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu nạn nhân.

Các bác sĩ hai Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã hết lòng cứu chữa, nhưng ông Lô Minh Hương vẫn không qua khỏi, và tử vong chiều 1/7, sau hơn 1 ngày đêm cấp cứu./.