Khởi tố chủ đàn chó tấn công bé trai 7 tuổi tử vong ở Hưng Yên

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng) để điều tra tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù.

Quyết định đã được VKSND huyện Kim Động phê chuẩn.

Cũng trong chiều ngày hôm qua 9/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, vào khoảng hơn 18h ngày 3/4, cháu Nguyễn Đắc Ng. (7 tuổi, quê Bắc Ninh) trên đường từ sân vận động Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên), về nhà trọ của gia đình thì bị đàn chó khoảng 5 - 6 con của gia đình bà Lê Thị An (chủ nhà trọ) lao tới tấn công.

Cháu Ng. bị thương nặng, được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu và chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Do vết thương quá nặng, đến 23h cùng ngày, cháu bé tử vong.

Được biết, đàn chó của gia đình bà Lê Thị An có tất cả 9 con (trong đó 7 con to, 2 con nhỏ). Thời điểm cháu Ng. bị đàn chó tấn công có khoảng 5 - 6 con lao vào cắn.