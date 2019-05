Khởi tố cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa ” chạy” việc làm tại Tiền Giang

Ngày 13/5, Lãnh đạo Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cấm khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Hoàng Dự, 44 tuổi, quê quán xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang), nguyên cán bộ Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh và hiện là giáo viên Trường THPT Phước Thạnh (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Từ năm 2016 – 2018, ông Nguyễn Hoàng Dự khi là Chuyên viên Phòng Trung học cơ sở- Sở GD&ĐT Tiền Giang đã nhận tiền hứa “ chạy” việc làm cho nhiều người để tiêu xài cá nhân mà không có kết quả như lời hứa.

Trong đó, có trường hợp của anh Ngô Văn Đường, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã đưa ho ông Dự 49,5 triệu đồng để “ chạy” vào dạy ở Trường THCS Lê Ngọc Hân(TP. Mỹ Tho) nhưng không thành công.

Anh Đường có đơn tố cáo ông Nguyễn Hoàng Dự đến cơ quan công an về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Làm việc với cơ quan công an, ông Phạm Hoàng Dự thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho rằng không có khả năng hoàn trả.

Cũng trong thời gian công tác tại Phòng Trung học cơ sở- Sở GD&ĐT Tiền Giang, ông Phạm Hoàng Dự bị nhiều người ở Thành phố Mỹ Tho tố cáo đã đã nhận “chạy” việc làm, nhận hàng chục triệu đồng để tiêu xài mà không giúp họ được việc.

Sau những sai phạm trên, tháng 3/2018, Sở GD&ĐT Tiền Giang đã khai trừ Đảng đối ông Phạm Hoàng Dự và chuyển về Trường THPT Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho dạy môn giáo dục công dân./.