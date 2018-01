Kẻ trốn truy nã 25 năm bị bắt tại nhà người tình

Đối tượng đó là Nguyễn Duy Bình (49 tuổi, HKTT tại khu lắp máy 69, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương), kẻ có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hải Dương về tội trốn trại, cố ý gây thương tích, hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Sau 25 năm trốn lệnh truy nã dưới tên của người anh trai, vỏ bọc của đối tượng đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an tỉnh Hải Dương lật tẩy.

Bình bị bắt giữ khi đang ở tại nhà người tình ở Nam Định, kết thúc 25 năm hành trình trốn chạy.

Đại tá Đỗ Long Vân, Trưởng Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương cho biết, 25 năm qua, Công an tỉnh đã dày công thu thập tài liệu về Nguyễn Duy Bình nhưng các thông tin thu được về đối tượng nghi vấn vẫn rất thấp.

Bình có bố đẻ ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) còn mẹ đẻ thì ở tỉnh Bắc Giang, cả hai từng có thời gian làm việc tại Công ty lắp máy Lilama tại thị trấn Phả Lại (Chí Linh) nhưng sau khi Bình bỏ trốn, người thân trong gia đình của anh ta cũng chuyển vào Nam sinh sống, không ai biết địa chỉ cụ thể ở đâu.

Khó khăn là thế nhưng các trinh sát vẫn không nản lòng, nhiều thế hệ cán bộ của đơn vị vẫn ngày đêm kiên trì thu thập thông tin của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Và sự vất vả của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng, vào những ngày cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo Tết Nguyên đán Mậu Thân, các trinh sát Phòng PC52 có được thông tin về người chị gái của Bình, hiện đang sinh sống tại một tỉnh miền Nam.

Từ thông tin này, một tổ công tác đã lặn lội vào Nam, dựng lại nhân thân các đối tượng trong gia đình Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52 xác định gia đình Bình có 5 anh, chị em.

Sau khi Bình bỏ trốn, cả gia đình anh ta chuyển vào sinh sống và làm việc tại khu tập thể lắp máy 45-1 Lilama Đồng Nai.

Tiếp tục rà soát cùng với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Đồng Nai, các trinh sát xác định Bình và vợ, con đã chuyển vào khu Cổng Trời, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng nhưng đối tượng này thường xuyên di chuyển đi nhiều nơi.

Từ thông tin này, một tổ công tác của Phòng PC 52 vào Lâm Đồng. Khi tổ công tác lặn lội vào Lâm Đồng xác minh thì đã xác định đối tượng nghi vấn có tên là Nguyễn Mạnh Thắng.

Lúc này, một câu hỏi đặt ra đòi hỏi các trinh sát Phòng PC52 phải giải đáp đó là Thắng và Bình có phải là một người?

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn: Người đàn ông tên Thắng có sử dụng một quyển hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân, chủ hộ có tên trùng với mẹ đẻ của đối tượng Bình.

Đồng thời, Bình cũng có người anh trai tên là Thắng.

Vào thời điểm Phòng PC 52 Công an tỉnh Hải Dương xác minh, người đàn ông tên Thắng hiện đang ở Biên Hòa (Đồng Nai). Với các thông tin thu thập được, các trinh sát xác định người đàn ông tên Thắng ở Lâm Đồng chính là Nguyễn Duy Bình, kẻ có lệnh truy nã đặc biệt của Trại cải tạo Hoàng Tiến (nay là Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an). 25 năm qua, dưới tên của người anh trai, đối tượng đã trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện thời gian gầy đây đối tượng thường xuyên di chuyển, khi ở Đức Hòa (Long An); lúc lại về Nghĩa Hưng (Nam Định).

Ngày 29-12-2017, Phòng PC52 có thông tin đối tượng xuất hiện tại thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định. Nhận định đây là thời cơ chín muồi, một tổ công tác của Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt ở địa bàn.

Với sự giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương, các trinh sát xác định Bình đang ở nhà người phụ nữ tên Tho. Chị Tho là người phụ nữ đơn thân, mới mua nhà về thị trấn Rạng sinh sống cách đây không lâu.

Khoảng 15h cùng ngày, Bình xuất hiện trước cửa, thì các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Khi trinh sát nói: “Nguyễn Duy Bình, anh đã bị bắt!”, có tật giật mình, dù dưới vỏ bọc 25 năm nhưng cái tên cúng cơm vẫn khiến đối tượng giật mình.

Bình thừa nhận là đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Hải Dương.

Theo lời khai Bình thì sau khi trốn khỏi Trại cải tạo Hoàng Tiến, vào các tỉnh miền Nam rồi lấy vợ và sinh liền 3 đứa con. Bao năm qua, vỏ bọc của Bình không bị phơi bày vì anh ta có tấm bùa hộ mệnh là cuốn sổ hộ khẩu của gia đình.

Song cũng như con chuột trong câu truyện ngụ ngôn, dù mang hình thức của một con mèo, đối tượng vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị bắt giữ. Bình rất ít khi về thăm những người thân trong gia đình...

Hằng ngày, anh ta làm nghề thợ xây, thường xuyên nay đây mai đó. Trong quá trình làm việc ở miền Nam, Bình quen Tho rồi nảy sinh quan hệ tình cảm...

Mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng này, vợ Bình hoàn toàn không biết. Khi Tho mang thai đứa con của Bình thì chị ta về Nam Định. Bình vì thế vẫn lén lút về Nam Định thăm người tình. Ngày 8-12-2017,

Bình trở ra Nam Định để tổ chức lễ đầy năm cho đứa con gái chẳng ngờ lại bị phát hiện và bắt giữ.