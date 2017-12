Kế hoạch thăm nơi Chúa Jesus ra đời của Phó Tổng thống Mỹ bị hủy

Trang tin Reuters cho biết Phó tổng thống Mỹ Pence sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Đông của mình từ ngày 20.12 tới. Ông Pence dự kiến sẽ có mặt tại Israel và Ai Cập, gặp lãnh đạo hai nước này bàn về chuyện đối phó với Iran, đánh bại tổ chức khủng bố IS, chống chủ nghĩa cực đoan, quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Trump và tình hình của cộng đồng người theo đạo Kito trong khu vực.

Ngoài ra, ông cũng sẽ đến thăm Khu tưởng niệm Yad Vashem (nơi tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa diệt chủng Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ 2) và Bức tường Than khóc (nơi linh thiên với người Do Thái khắp thế giới).

Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ sẽ không gặp lãnh đạo Palestine vì chính quyền nước này đã từ chối gặp ông nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Trump. Không chỉ có giới chức Palestine, nhà thờ Cơ đốc giáo Coptic ở Ai Cập cũng tuyên bố không đón ông Pence.

Đáng chú ý là, kế hoạch thăm Trung Đông của ông Pence cũng không hề có thành phố cổ Bethlehem và nhà thờ Nativity, nơi linh thiêng đối với các tín đồ của Cơ đốc giáo.

Bethlehem là một trong những địa danh cổ đã có từ trên 3.000 năm. Kinh Tân Ước xác định đây là nơi Chúa Jesus giáng thế. Hiện nay, Bethlehem ở lãnh thổ Bờ Tây sông Jordan, thuộc chính quyền tự trị Palestine từ năm 1995, song Israel giữ quyền kiểm soát người ra vào Bethelehem. Trung tâm thành phố là quảng trường Manger, nơi hàng trăm nghìn giáo dân đổ về đây vào đêm Chúa ra đời.

Gần quảng trường Manger là nhà thờ Nativity (còn gọi là nhà thờ Chúa Giáng Sinh). Bên dưới nhà thờ là Nơi linh thiêng, được coi là nơi chúa Jesus đã được sinh ra.

Palestine tẩy chay chuyến thăm của ông Pence vì quyết định của Tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian tiết lộ theo lịch trình ban đầu, Phó tổng thống Pence sẽ đến Bethlehem bằng một lễ đón chính thức từ phía Palestine. Sau đó, ông sẽ đi bộ đến quảng trường Manger.

Tuy nhiên, The Guardian dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, sau quyết định của ông Trump, kế hoạch đã phải thay đổi và hai địa điểm trên đã bị hủy bỏ.

Như vậy, trong các điểm ông Pence đến thăm không hề có địa điểm nào của người Cơ đốc giáo cả. Thay vào đó, nhiều nguồn tin tiết lộ các lãnh đạo Cơ đốc giáo sẽ được mời đến dự lễ tiếp đón ông Pence tổ chức bởi Quốc hội Israel, nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ tham gia vì chính quyền Palestine vẫn đang duy trì áp lực nhằm tẩy chay chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ.

Đáp lại động thái tẩy chay của Palestine, Phó tổng thống Pence cho biết: “Tôi nghĩ người Palestine cần thời gian tiêu hóa những gì đã xảy ra. Và sau khi họ xem xét quyết định của Tổng thống (Trump) một cách rõ ràng, họ sẽ nhận ra rằng khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử vẫn không thay đổi”.