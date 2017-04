Kẻ giết mẹ vợ "hờ" nhắn tin cho công an chỉ nơi giấu xác

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, khi Trần Xuân Thu (54 tuổi, một giáo viên tiểu học trên địa bàn xã Vân Trục) đã ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Th. (70 tuổi, trú tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch), PV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Sơn- Đội trưởng thường trực Công an xã Vân Trục.

Ông Sơn cho biết, vào sáng 23/4, Trần Xuân Thu đã nhắn tin cho trưởng công an xã báo nơi giấu xác bà Th. ở góc chuồng lợn trong khuôn viên gia đình.

Sau đó, trưởng công an xã chỉ đạo ông Sơn cùng trưởng thôn đến kiểm tra và phát hiện xác nạn nhân. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền, lực lượng công an xã đã báo cáo lên công an cấp trên.

Sáng cùng ngày, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị chức năng của Công an tỉnh đến hiện trường tiến hành mở bao tải chứa xác bà Th., khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Khi cơ quan công an mở bao tải ra là thi thể bà Th. tư thế ngồi, trên đầu có nhiều thương tích. Lúc này, Thu và cháu Trần Xuân Thụ (4 tuổi, con trai chị Trần Thị Bích C.) không có mặt ở nhà.

Khoảng 9h45’ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) tổ công tác của Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Xuân Thu, giải cứu an toàn cháu Thụ khi đang bị đối tượng bế đi cùng đưa lên xe taxi.

Người thân đau đớn, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của bà Th.

Ông Nguyễn Kim Khôi - Chủ tịch UBND xã Vân Trục cho biết, bước đầu, sau khi bị bắt giữ, Trần Xuân Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ông Khôi cũng cho biết thêm, Thu mới về ở với con gái bà Th. là chị Trần Thị Bích C. (32 tuổi) như vợ chồng, cả hai chưa đăng ký kết hôn tại địa phương.

Nhiều ngày trước, bà Th. bỗng dưng mất tích bí ẩn nên chị C. cùng người dân địa phương tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không thấy nên đã báo cáo chính quyền địa phương.

Đến sáng 23/4, mọi người phát hiện thi thể bà trong bao tải ở khu vực chuồng lợn của gia đình.

Nói về nghi phạm Thu, ông Khôi cho biết, người này là giáo viên vốn là người ở xã khác đến địa phương chung sống như vợ chồng với chị C. được vài năm nay.

Trước đây, Thu giảng dạy ở một số trường gây mất đoàn kết nội bộ nên sau khi luân chuyển vài nơi thì Thu được phân công về xã Vân Trục giảng dạy.

"Luân chuyển về đây đến nay gần 10 năm nhưng anh Thu này thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ nhà trường, chúng tôi từng lập biên bản nhiều vấn đề liên quan đến anh này. Anh ấy rất khác người, chúng tôi cũng rất mệt mỏi trong giải quyết, từng nhiều lần kiến nghị luân chuyển anh ấy đi trường khác nhưng không trường nào nhận", ông Khôi nói.

Ông Khôi cho biết, bà Th. là giáo viên đã về hưu, bản tính bà là người hiền lành, được hàng xóm quý mến, không ngờ bị đối tượng ra tay sát hại.