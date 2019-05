IS phát động bạo loạn tại nhà tù Tajikistan, hơn 30 người tử vong

Theo AFP và Reuters, Bộ Tư pháp Tajikistan ngày 20/5 cho biết, ít nhất ba quản giáo và 29 tù nhân đã thiệt mạng tại một nhà tù được thắt chặt an ninh ở Tajikistan, sau khi các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị kết tội phát động một vụ bạo loạn.



Bộ trên cho hay, vụ bạo loạn xảy ra đêm 19/5 tại nhà tù ở thành phố Vakhdat, cách thủ đô Dushanbe 10 km về phía Đông khi các phiến quân dùng dao giết ba quản giáo và năm bạn tù.



Các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 24 phiến quân và thiết lập lại trật tự ở nhà tù này có 1.500 tù nhân này./.