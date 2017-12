IS chưa thể bị đánh bại sau khi mất toàn bộ lãnh thổ ở Iraq

Quân chính phủ hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới Iraq-Syria.



Các nước chúc mừng Iraq

Các quốc gia có liên quan tới cuộc chiến chống IS đã ngay lập tức lên tiếng chức mừng Iraq ngay sau khi quốc gia này tuyên bố giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi sự kiểm soát của IS.

Ngày 9/12, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh sự chấm dứt đối với “hành động chiếm đóng ghê tởm” của tổ chức IS tại Iraq, sau khi chính quyền Baghdad tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 3 năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh tuyên bố của chính quyền Baghdad cho thấy những tàn dư của ‘vương quốc’ tự xưng của IS đã bị loại bỏ. Người dân sống tại những khu vực này đã được giải thoát khỏi sự kiểm soát tàn bạo của IS.

Tương tự, ngày 9/12 Anh cũng đã hoan nghênh việc chấm dứt “hành động chiếm đóng tàn bạo” của IS tại Iraq, sau khi chính quyền Baghdad tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 3 năm qua.

Trong một tuyên bố chúc mừng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Thủ tướng Anh Theresa May nêu rõ: "Tôi xin chúc mừng Thủ tướng Abadi và toàn thể người dân Iraq trước khoảnh khắc lịch sử này".

Đặc biệt, bà May nhấn mạnh, với việc giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi sự chiếm đóng cua IS, điều này báo hiệu một chương mới của đất nước Iraq hướng tới một quốc gia hòa bình và thịnh vượng hơn trong kỷ nguyên hậu IS.

IS vẫn chưa thể bị đánh bại

Mặc dù, lực lượng IS đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi lãnh thổ Iraq, tuy nhiên tổ chức này chưa thể bị đánh bại hoàn toàn.

Sau khi chúc mừng Thủ tướng và người dân Iraq, Thủ tướng AnhTheresa May cảnh báo nhóm khủng bố này “vẫn chưa bị đánh bại”. Trong một tuyên bố, bà May khẳng định chủ nghĩa cực đoan vẫn là mối đe dọa đối với Iraq. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rõ rằng mặc dù IS đang thất thế nhưng tổ chức này vẫn chưa bị đánh bại”.

Chính phủ Mỹ cũng cho rằng Mỹ cũng như Chính phủ Iraq nhấn mạnh rằng sự giải phóng này không có nghĩa là cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, thậm chí là chống lại IS, đã kết thúc. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Nauert khẳng định cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm cả IS, tại Iraq vẫn sẽ tiếp tục.

Bà Nauert nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn cần cảnh giác chống lại mọi tư tưởng cực đoan để ngăn chặn IS trở lại hay sự nổi lên của các mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố khác".

Cũng trong ngày 9/12, lực lượng Iraq cho biết đã tiêu diệt 10 thành viên IS tại một đường hầm gần thành phố Kirkuk. Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố cuộc chiến chống IS đã kết thúc.