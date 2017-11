Iran tại Trung Đông: Quân cờ mới trong giai đoạn xung đột và bạo loạn

“Iran luôn tăng cường ảnh hưởng tại Syria và Iraq nhằm thúc đẩy tham vọng trong khu vực đồng thời định hình vai trò trung tâm tại Trung Đông, báo cáo của Trung tâm Thông tin chống khủng bố hợp nhất (ITIC) cho biết.

Cuộc tấn công liên tiếp IS tại Tehran vào tháng 6. Ảnh: Reuters

ITIC có văn phòng tại Bộ Quốc phòng Israel và cung cấp dịch vụ tình báo cho quốc gia. Trong một báo cáo, Tehran đang tìm kiếm ổn định đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad và chính phủ Shia tại Iraq nhằm đánh bật Mỹ ra khỏi khu vực và tạo nhiều mối lo ngại đối với Israel.

Đặc biệt, Iran có thể sẽ tăng cường sức mạnh cho Hezbollah, thiết lập mạng lưới khủng bố tại Cao nguyên Golan nhằm tăng cường thách thức cho Israel, báo cáo cho biết.

Iran cũng có thể sử dụng lực lượng Hezbollah và các nhóm phiến quân Shiite để tấn công lực lượng Mỹ hiện đang chiến đấu chống IS ở Iraq và Syria hoặc các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Những vụ tấn công tên lửa của Mỹ có thể sẽ khiến Iran phải tăng cường lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) đang chiến đấu cùng quân chính phủ Syria.

Trung Đông trong giai đoạn mới

Tuy nhiên, xung đột liên minh lực lượng Sunni, nhóm khủng bố IS và các siêu cường chính của thế giới có thể phần nào ngăn chặn kịch bản nguy hiểm nhất của Iran.

“IS có thể thay đổi mô hình chiến đấu và trở lại chiến thuật đánh du kích sau khi kết thúc chiến dịch tại Iraq. IS đã thực hiện cuộc tấn công săn đuổi các xe quân sự Iran đang di chuyển dọc hành lang đất liên”, báo cáo trích dẫn.

Thêm vào đó, báo cáo này cũng gợi lại cuộc tấn công liên tiếp IS tại Tehran vào tháng 6 khiến 17 người dân thường tử vong và nhấn mạnh các hậu quả nguy hiểm trong cuộc xung đột giữa Iran và IS đối với an ninh bên trong Iran.

“Iran đang lo lắng bằng cách nào có thể chuyển đổi vùng Kurdistan ở Iraq thành một nhà nước độc lập thực sự. Theo quan sát của Tehran, điều này có thể gây nguy hiểm cho toàn vẹn lãnh thổ Iraq, có hại cho nỗ lực của Iran hàn gắn quan hệ ảnh hưởng với Iraq và kích thích tham vọng li khai giữa nhóm người Kurd tại Iran”, báo cáo khẳng định.

Người Kurd đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu dành độc lập và các nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lại lãnh thổ.

Iran cũng đối phó với các trở ngại khi nỗ lực xây dựng ảnh hưởng với tư cách là nhân vật quyền lực trong các quốc gia Arab tại Trung Đông.

“Các nỗ lực của Iran nhằm tăng cường ảnh hưởng trong khu vực. Điều này có thể dẫn đến xung đột với Mỹ, đặc biệt trong chính quyền Tổng thống Trump. Iran bày tỏ lo lắng về sự hiện diện của Mỹ chống lại chính quyền Tổng thống Syria và xem đây là giai đoạn mới trong cuộc chiến định hình đất nước Syria sau khi càn quét IS ra khỏi đất nước này”, báo cáo nhận định.

Báo cáo kết luận, thành công của Iran sẽ phụ thuộc không chỉ sáng kiến của nó mà còn là các chính sách của các nhân vật chủ chốt đang hoạt động tại khu vực. Tham vọng của Iran cũng như các thách thức mới chứng tỏ Trung Đông đang bước sang kỷ nguyên mới của xung đột và bạo lực.