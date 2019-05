Huế: Bắt giữ, truy nã 9 đối tượng côn đồ hung hãn chém người ở hiệu cầm đồ

Ngày 5/5, tin từ Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ, truy nã nhóm côn đồ hung hãn đập phá, chém người tại hiệu cầm đồ Quốc Anh 2 (trụ sở đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế).

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23h ngày 20/4, Lý Quốc Anh (SN 1987, trú đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) cùng một nhóm bạn đang ngồi nhậu trước tiệm cầm đồ của mình.

Trong khi cả nhóm đang nhậu, bất ngờ bị nhóm điều khiển 8 xe máy mang theo hung khí như dao, kiếm, mã tấu… xông vào chém nhóm Lê Quốc Anh và đập phá tài sản.

Các đối tượng trong nhóm này gồm Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Tàu, SN 1987), Hồ Ngọc Tú (SN 1992), Hồ Sỹ Việt Phương (SN 1996), Nguyễn Hồ Anh Tặng (SN 1984), Phan Tuấn Ngọc (SN 1993), Hồ Văn Lợi (SN 1987), Đinh Quang Vinh (SN 1981), Trịnh Cao Pháp (SN 1991), Nguyễn Đăng Ty (SN 1986) cùng trú TP Huế và Trương Ngọc Tiến (SN 1992, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch.

Bị đánh bất ngờ, nhóm Lê Quốc Anh bỏ chạy, còn nhóm Nguyễn Văn Sơn nhanh chóng lên xe tẩu thoát sau khi gây án trong chớp nhoáng.

Sau vụ việc, Đoàn Đại Nghĩa (SN 1973, trú phường Trường An, TP Huế) trong nhóm Lê Quốc Anh bị thương ở tay và chân, được đưa đi cấp cựu tại bệnh viện với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 24%.

Ngoài ra, 5 chiếc xe máy trong tiệm cầm đồ Quốc Anh 2 và 1 xe ô tô của người dân bị hư hỏng, thiệt hại gần 24 triệu đồng.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 9 bị can (trong đó, tạm giam 6 bị can, truy nã 3 bị can) và đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan còn lại.