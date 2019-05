Kẻ đổ xăng đốt cửa hàng quần áo vì không giành được quyền nuôi con bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ đối tượng Trần Trung Cường (SN 1984, ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) được xác định là người đã đổ xăng vào cửa hàng quần áo trên phố Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) rồi châm lửa đốt chiều 4/5.

Một số nhân chứng tại trường cho biết, vào khoảng gần 15h ngày 4/5, họ thấy 1 người đàn ông đeo khẩu trang sau khi đổ xăng vào cửa hàng phụ kiện quần áo đồ hiệu trẻ em trên đường Hoàng Quý đã đốt giấy vứt vào cửa hàng.

Sau đó, người đàn ông này thản nhiên bỏ đi. Thời điểm xảy ra sự việc, ngõ Hoàng Quý khá vắng người. Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy, người dân xung quanh hô hoán nhau dập lửa, sau đó báo công an.



Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Công an phường Trần Nguyên Hãn cho biết: Qua xác minh sợ bộ, Trần Trung Cường và chị Đào Thị Tống T. (SN 1990, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) có quan hệ sinh sống như vợ chồng với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

Sau một thời gian sinh sống, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay, Cường giành quyền nuôi con không được nên đã mang xăng tới cửa hàng của chị T. đang thuê bán quần áo, giày dép để đốt cho bõ tức.

Được biết, căn nhà nói trên là chị T. thuê của ông Đinh Văn Đ. (sinh năm 1968, ở quận Lê Chân) để bán quần áo, giày dép.

Thời gian gần đây, giữa chị T. và Cường xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản, xử lý theo quy định của pháp luật.