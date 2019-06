Huawei yêu cầu nhà mạng Mỹ trả hơn 1 tỷ USD cho hơn 230 bằng sáng chế

Verizon nên trả tiền để "giải quyết vấn đề cấp phép bằng sáng chế", Giám đốc cấp phép sở hữu trí tuệ Huawei viết hồi tháng 2, tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin. Các bằng sáng chế cho thiết bị mạng của hơn 20 nhà cung cấp của Huawei, bao gồm các công ty công nghệ lớn của Mỹ, nhưng các nhà cung cấp này sẽ chuyển lại cho Verizon, nguồn tin cho biết.

Huawei đã liên hệ trực tiếp với một số công ty trong nhóm này, nguồn tin nói thêm. Các bằng sáng chế trong phạm vi từ thiết bị mạng lõi, cơ sở hạ tầng hữu tuyến đến công nghệ kết nối internet. Lệ phí cấp phép hơn 230 bằng sáng chế là hơn 1 tỷ USD, người này tiết lộ.

Các công ty liên quan, bao gồm Verizon, đã thông báo cho chính phủ Mỹ. Tranh chấp xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng. Yêu cầu trả phí cấp giấy phép sáng chế có thể liên quan nhiều hơn đến cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ thay vì một cuộc đòi phí thông thường.



Đại diện Huawei và Verizon gặp nhau tại New York vào tuần trước để thảo luận về một số bằng sáng chế và liệu Verizon sử dụng thiết bị từ các công ty khác có thể vi phạm bằng sáng chế của Huawei hay không. Phát ngôn viên của Verizon, Rich Young từ chối bình luận về vấn đề cụ thể này bởi vì đây là "vấn đề pháp lý tiềm năng".

Tuy nhiên, Young cho biết, "Với bối cảnh địa chính trị rộng lớn, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Huawei đều có ý nghĩa đối với toàn bộ ngành công nghiệp của chúng tôi và cũng làm tăng mối quan tâm của quốc gia và quốc tế."

Huawei và các nhà mạng không dây Mỹ như T-Mobile US Inc và AT&T Inc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Sprint Corp từ chối bình luận.

Huawei đã chiến đấu với chính phủ Mỹ trong hơn một năm nay. Các chuyên gia an ninh Mỹ lo ngại rằng, các "cửa sau" trên các bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch và các thiết bị khác của Huawei có thể cho phép Trung Quốc theo dõi thông tin của Mỹ. Huawei phủ nhận thông tin giúp chính phủ làm gián điệp.

Hồi tháng 5 Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen cấm họ làm ăn với các công ty Mỹ vì lý do an ninh mà không có sự chấp thuận của chính phủ, khiến một số công ty công nghệ toàn cầu cắt đứt quan hệ với nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.

Washington cũng đang tìm cách dẫn độ Giám đốc tài chính Huawei, Mạch Vãn Chu (Meng Wanzhou) từ Canada sau khi bà bị bắt tại Vancouver tháng 12/2018 theo lệnh của Mỹ. Kể từ đó, Trung Quốc tăng áp lực lên Canada, tạm dừng nhập khẩu cải dầu của Canada và vào tháng 5 đình chỉ giấy phép của hai nhà sản xuất thịt lợn lớn của nước này.