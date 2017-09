Hội Phụ nữ VN khẳng định sẽ bảo vệ người phụ nữ tố bị hiếp dâm viết đơn xin đi tù

Chị Trần Phạm Thanh L. (SN 1983, ngụ tại Tân Thạnh, Long An) đã viết đơn xin đi tù, xin từ bỏ quyền công dân của mình vì cho rằng mình bị hiếp dâm nhưng công an không khởi tố vụ án.



Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Công tác phía Nam TƯ Hội LHPN Việt Nam cho biết, sau khi nhận được đơn khiếu nại của chị L, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Long An đã trực tiếp đến gặp gỡ, nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sự việc.



Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội, bà Yến cũng đã đến thăm hỏi, động viên chị L. và làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tân Thạnh, Công an huyện Tân Thạnh, Long An về vụ việc.

Theo bà Yến, lãnh đạo Hội đã nắm bắt được những khó khăn trong cuộc sống của gia đình chị L., động viên chị ổn định tinh thần.

Hiện, Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tại tỉnh Long An theo chức năng nhiệm vụ của mình có những hoạt động cụ thể, thiết thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với chị L.

Trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã ra quyết định số 13/QĐ-CSĐT không khởi tố vụ án hình sự do "không có sự việc phạm tội, theo quy định tại khoản 1 điều 107 Bộ Luật tố tụng hình sự" sau qua trình điều tra khi nhận được đơn của chị T.P.T.L (SN 1983, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) tố cáo bị Huỳnh Lý Anh (SN 1990) khống chế, đe họa hiếp dâm 2 lần trong đêm.

Đại tá Phạm Công Bô, Trưởng Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Thạnh có đủ căn cứ để xác định không có sự việc phạm tội và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

Cũng theo Đại tá Phạm Công Bô, trong quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra đều có mời đại diện Hội LHPN để giám sát, chứng kiến.

Đồng thời, có mời tổ trưởng tổ dân phố đến dự. Trong quá trình làm việc, cơ quan điều tra tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, không có bức cung, mớm cung.

Tuy nhiên, kể từ ngày nhận được quyết định không khởi tố vụ án là ngày 30/8/2017 đến nay, chị L. cho biết, chị hoàn toàn không đồng tình với quyết định của cơ quan Công an và sẽ cùng luật sư khởi kiện lên cấp cao hơn.

Thậm chí, vì mất niềm tin vào cuộc sống, uất ức, bức xúc trước cách xử lý của cơ quan công an, bị xã hội đàm tiếu nên chị L. đã có "Đơn xin đi tù" gửi đến Công an huyện Tân Thạnh, Long An.