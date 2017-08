HLV Hữu Thắng làm điều khác biệt với U22 Việt Nam trước "trận đánh" thứ 3

Sáng nay (20/8) thầy trò Hữu Thắng tiến hành những công tác chuẩn bị cần thiết cho trận đấu thứ 3 tại SEA Games 29.

Hôm qua, vì lí do trời mưa quá to nên vị HLV người Hà Tĩnh không thể cho các học trò tập luyện được. Nhưng do đã đến trước sân tập nên ông đành để các học trò đi vào tập thể lực ở một hành lang gần đó.



Hôm nay, vị chiến lược gia này cùng cầu thủ U22 Việt Nam ngồi lại khách sạn để "mổ băng", tìm hiểu kĩ về đối thủ U22 Philippines.

Đây là một điều khá khác biệt bởi trước đó, hai trận đấu gặp U22 Timor Leste và U22 Campuchia, ông Thắng chỉ phân tích về đối thủ cho các học trò. Tổ chức riêng hẳn một buổi để "mổ băng" đối thủ thì đây là lần đầu tiên.

Điều đó cho thấy HLV Hữu Thắng đánh giá rất cao năng lực của đối thủ sắp tới. Nhận xét một cách khách quan thì có lẽ đối thủ U22 Philippines cũng nặng kí nhất so với hai cái tên còn lại mà Việt Nam đã đối đầu.

HLV Hữu Thắng muốn học trò có sự chuẩn bị tốt nhất trước trận đấu gặp U22 Philippines.

Phát biểu ngay trước khi cho học trò tìm hiểu đối thủ ông Thắng nói rằng trận đấu gặp U22 Philippines vô cùng quan trọng. Bản thân ông muốn các học trò hiểu sâu hơn về đối thủ để nắm vững các điểm mạnh, yếu trước khi bước vào trận đấu.

Trong cuộc đối đầu với U22 Philippines vào 19h45 tối mai (20/8), U22 Việt Nam sẽ vắng mặt hai cái tên quan trọng là hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Lương Xuân Trường.

Nếu giành thắng lợi, các cầu thủ sẽ có tâm lí thoải mái hơn trước 2 lượt trận cuối gặp các đối thủ mạnh là U22 Indonesia và U22 Thái Lan.