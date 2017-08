“Hiệp sĩ” truy bắt trộm trong đêm như phim

Ngày 29/8, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, vừa bàn giao nghi can Cao Hoài Ân (27 tuổi, quê Long An) cho công an phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào tối 28/8, anh Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội trong nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa nhận được tin báo của anh Nguyễn Quang Vinh vừa bị mất chiếc xe Exciter150 màu đen tại phường Hòa Lợi.

Lập tức “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội lên đường truy tìm.

Đến 20h cùng ngày, nhóm phát hiện ra chiếc xe máy như miêu tả của bị hại đang chạy với tốc độ cao trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) nên truy đuổi.

Lúc này, 3 đồng bọn đi cùng liên tục cản và chống trả hết sức quyết liệt nhóm “hiệp sĩ”.

Cuộc truy đuổi kéo dài đến vòng xoay phường Định Hòa thì các “hiệp sĩ” ép xe và bắt gọn nghi can giao cơ quan công an.

Bước đầu nghi can khai nhận tên Cao Hoài Ân (27 tuổi, quê Long An). Ân cũng thừa nhận chính là người dùng đoản bẻ trộm chiếc xe máy./.