“Hiệp sĩ” quyết liệt truy bắt kẻ trộm táo tợn trên đường

Ngày 16-7, Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Văn Xung (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk; tạm trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trái phép do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, chiều 15-7, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một cùng đồng đội gồm: Nguyễn Công Nguyên, Trần Phước Lộc, Đoàn Tấn Thông, Dương Minh, Phan Tài, Nguyễn Hữu Khánh và Nguyễn Thảo Vy tổ chức tuần tra các tuyến đường thuộc phường Phú Hòa.



Đến đường Phú Lợi phát hiện Xung chạy chiếc xe máy có đặc điểm (màu sơn, loại xe, gương chiếu hậu…) rất giống với chiếc xe máy BKS: 93 - P1 858.60 của chị Nguyễn Thị Thùy Dương (22 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị mất.

Thấy bóng dáng “Hiệp sỹ”, Xung đã bỏ chạy, lạng lách, đánh võng trên đường phố đông đúc và đạp xe người truy đuổi. Anh Hải phân công đồng đội truy đuổi nhưng giữ khoảng cách an toànccho người dân đi đường.

Sau 5km quyết liệt truy đuổi, các anh mới không chế, bắt giữ được Xung. Qua kiểm tra, số khung, số máy của chiếc xe của chị Dương đã cung cấp trước đó hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe máy này. Đối tượng khai nhận, trên đường đem xe trộm lên Tây Ninh để đem qua Campuchia tiêu thụ.