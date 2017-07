Hành trình triệt phá đường dây ma túy "đá" ở Đà Lạt

Chuyên án kéo dài hơn 13 tháng đầy gian khổ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã khép lại với việc bắt giữ toàn bộ các đối tượng có liên quan cùng tang vật…



Chuyên án 13 tháng…

Bằng thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp, băng nhóm của Phạm Đình Lân đã hoạt động trong một thời gian dài, gieo rắc "cái chết trắng" cho rất nhiều người lỡ chân sa đà vào con đường nghiện ngập, hút chích, gây nên nhiều hệ lụy cho gia đình họ và xã hội.

Bản thân Phạm Đình Lân là một đối tượng nghiện ngập nặng, từ năm 1997, y đã bị Công an TP Đà Lạt liệt vào "danh sách đặc biệt".

Ban đầu Phạm Đình Lân chỉ là một con nghiện, chuyên mua "hàng trắng" về tụ tập nhóm bạn hư hỏng để sử dụng.

Ít năm trở lại đây, đối tượng này lún sâu vào những trận cờ bạc, cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên tới hàng tỷ đồng.

Nợ nần chồng chất, để có tiền trả nợ và tiếp tục lao vào những trận cá độ và hút chích, lợi dụng vào các mối quan hệ quen biết rộng và mạng lưới đàn em khắp nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phạm Đình Lân đã móc nối, nhập chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc và TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt, phân nhỏ bán lại cho các "đại lý" kiếm lời.



Khác với những kẻ tàng trữ, buôn bán ma túy trên địa bàn, Phạm Đình Lân hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có quy mô lớn nhất.

Với vỏ bọc đại gia, chạy xe sang và luôn có chân dài bên cạnh, đối tượng này không xuất đầu lộ diện, trực tiếp vào việc giao nhận hàng, mọi công việc đều được điều hành qua đàn em, mà đắc lực nhất là chân dài Trần Lệ Đài Trang (27 tuổi), ngụ tại đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt, cũng là người tình của Phạm Đình Lân và được đối tượng này hết sức cưng chiều.

Bản thân Trang là nhân viên văn phòng, làm việc cho một công ty bảo hiểm chi nhánh tại Lâm Đồng.

Trần Lệ Đài Trang là người có nhan sắc nhưng sớm sa lầy vào con đường ăn chơi, nghiện ngập và thường xuyên cặp kè với Phạm Đình Lân, trực tiếp tham gia vào đường dây buôn bán ma túy này.

Đồng bọn đắc lực của Phạm Đình Lân còn phải kể đến Nguyễn Tấn Lân (37 tuổi), ngụ tại đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, TP Đà Lạt.

Thượng tá Phạm Văn Tơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác nắm bắt thông tin, các trinh sát phát hiện Phạm Đình Lân liên tục mở rộng địa bàn và quy mô, phương thức hoạt động của băng nhóm này dưới sự điều hành của Lân ngày càng tinh vi, táo tợn.

Trước tình trạng trên, Thượng tá Đoàn Văn Bính, Trưởng phòng PC47 đã cho họp toàn bộ lực lượng để đánh giá tính chất, mức độ phức tạp của nhóm buôn bán trái phép chất ma túy này.

Từ nguồn tin của trinh sát, Phòng PC47 xác định đây là băng nhóm buôn bán chất ma túy có tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp. Băng nhóm này có lực lượng tay chân canh gác hết sức nghiêm ngặt, rất khó tiếp cận.

Tang vật của vụ án.

Sự xuất hiện của băng nhóm tội phạm trên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Do đó, ngày 28-12-2015, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập chuyên án, quyết tâm triệt phá tận gốc rễ băng nhóm buôn bán ma túy do Phạm Đình Lân cầm đầu.

Qua công tác trinh sát, Ban chuyên an phát hiện đối tượng Phạm Đình Lân chuyên nhập "hàng trắng" từ TP Hồ Chí Minh và từ các tỉnh phía Bắc về Lâm Đồng bằng đường bưu điện hoặc qua các nhà xe.

Mỗi lần "hàng" vê,ì đối tượng này không trực tiếp ra nhận, mà có tay chân chuyển về tận nhà.

Chất ma túy được Phạm Đình Lân đưa vào một căn phòng được thiết kế đặc biệt trên lầu cao nhất của một căn nhà 3 tầng chỉ có một lối lên xuống.

Quanh khu vực, từ ngoài cổng, tới tất cả các ngóc ngách của căn nhà đều được đối tượng này cho lắp đặt camera an ninh để theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài.

Phạm Đình Lân còn cắt cử đàn em canh gác bằng cách lập tiệm sửa xe gắn máy nhưng với mục đích là dò la, thám thính và kịp thời ngăn chặn những tình huống bất ngờ từ lực lượng chức năng.

Tất cả những người lạ mặt ra vào con hẻm dẫn tới căn nhà của Phạm Đình Lân đều được tay chân báo về "cơ quan đầu não". Khi có dấu hiệu nghi vấn bị lực lượng Công an theo dõi, bao vây, lập tức Phạm Đình Lân cho tiêu hủy toàn bộ số ma túy đang có bằng cách đổ vào bồn nước.

Thượng tá Đoàn Văn Bính cho biết, điều khó nhất là phải bắt được kẻ cầm đầu cùng tang vật trong khi Phạm Đình Lân lại tỏ ra rất ma mãnh.

Do bản thân đối tượng là một con nghiện suốt cả chục năm qua nên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với cơ quan chức năng.

Hơn nữa, Phạm Đình Lân còn có mối quan hệ rất rộng nên việc triệt phá băng nhóm phạm tội này của Phòng PC47, Công an tỉnh Lâm Đồng gặp vô vàn khó khăn. Lân không trực tiếp nhận, giao hàng, mà mọi hoạt động đều thông qua tay chân.

Thủ đoạn của chúng là sau khi nhận được tiền, chất ma túy sẽ được đàn em của Phạm Đình Lân đưa tới giấu tại một địa điểm nào đó rồi mới gọi điện cho người mua sỉ tới lấy.

Do kẻ cầm đầu không chịu lộ diện và để "hở sườn" nên lực lượng Ban chuyên án buộc phải đeo bám, theo dõi mọi hoạt động của các đối tượng, chờ cơ hội tốt nhất để ra tay.

Chuyên án này đã phải kéo dài qua hai cái Tết cũng là chừng ấy thời gian lực lượng của Ban chuyên án phải dãi dầu mưa nắng, ăn bờ ngủ bụi dưới cái mưa lạnh của Đà Lạt...

"Sa lưới"...

Ròng rã suốt 13 tháng trời điều tra, bám sát các đối tượng trong đường dây, cuối cùng đối tượng cầm đầu Phạm Đình Lân cũng đã để "hở sườn".

Các trinh sát của Ban chuyên án xác định, ngày 10-2-2017, khi hết hàng, Phạm Đình Lân sẽ nhập một lô hàng mới với khoảng 1kg ma túy đá về Lâm Đồng để bỏ mối cho các "đại lý".

Từ nguồn tin này, Ban chuyên án đã họp bàn, củng cố tài liệu, chứng cứ và nguồn tin thu thập được, đồng thời đánh giá phương thức hoạt động của các đối tượng, lên kế hoạch và chờ thời cơ để ra tay triệt phá.

Theo Thượng tá Phạm Văn Tơn, điều khó nhất là phải bắt được kẻ cầm đầu Phạm Đình Lân cùng tang vật thì mới đủ cơ sở xử lý hình sự và chuyên án mới thành công.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các mũi trinh sát của Ban chuyên án xác định, ngày 15-2-2017, đối tượng Phạm Đình Lân sẽ trực tiếp đưa hàng đi giao tại huyện Đức Trọng, đây là thời cơ "ngàn năm có một" để Ban chuyên án ra tay bắt quả tang kẻ cầm đầu đường dây buôn bán chất ma túy cực lớn tại Lâm Đồng này.

Đúng như nguồn tin của trinh sát thu thập được, sáng ngày 15-2-2017, Phạm Đình Lân lặng lẽ rời khỏi nhà trên chiếc xe hơi màu đen BKS 49X-8088.

Ngay lập tức Công an huyện Đức Trọng được lệnh phối hợp dừng xe kiểm tra hành chính chiếc xe do Phạm Đình Lân điều khiển.

Tất cả lực lượng của ban chuyên án được điều động, chia thành nhiều mũi khác nhau để vây bắt Phạm Đình Lân cùng tay chân đắc lực của y.

Khi đối tượng này điều khiển xe tới khu vực Liên Khương, huyện Đức Trọng thì bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe. Cùng thời điểm này, lực lượng Công an từ phía trước và sau xe của đối tượng ập tới bắt giữ Phạm Đình Lân.

Ban đầu đối tượng một mực chống đối, khăng khăng phủ nhận không cất giấu, tàng trữ chất ma túy, đồng thời lớn tiếng dọa lực lượng Ban chuyên án.

Thế nhưng, những hành động có vẻ như cáo già của Phạm Đình Lân không thể qua mắt được các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của ban chuyên án.

Chiếc xe Phạm Đình Lân dùng để vận chuyển chất ma túy.

Một bọc nilon đựng 500g ma túy đá được đối tượng giấu trong ghế phụ bị lôi ra, đến lúc này Phạm Đình Lân mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua lời khai ban đầu, đối tượng Phạm Đình Lân khai nhận, một phần ma túy trong tổng số 1kg may túy đá vừa nhập về đã giao cho người tình là Trần Lệ Đài Trang để bỏ mối cho một băng nhóm khác.

Đối tượng này buộc phải hợp tác với Ban chuyên án bằng cách hẹn Trần Lệ Đài Trang tại một khách sạn trên đường Khe Sanh để ân ái và dùng ma túy đá. Khi "ái nữ" này xuất hiện tại khách sạn như đã hẹn lập tức bị lực lượng của Ban chuyên án ập tới bắt giữ.

Tuy nhiên, khám xét trên người của Trần Lệ Đài Trang, Ban chuyên án chỉ phát hiện một lượng nhỏ chất ma túy. Qua đấu tranh, khai thác, Trang khai nhận số ma túy đá trên đã giao cho Nguyễn Tấn Lâm.

Sau khi bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Lâm, Ban chuyên án khám xét nơi ở của đối tượng này lại không tìm được số ma túy mà y đã nhận từ Trần Lệ Đài Trang, trong khi Lâm một mực kêu oan.

Tuy nhiên, trò bịp bợn của Lâm nhanh chóng bị bóc trần. 300g ma túy đá mà Nguyễn Tấn Lâm cất giấu tại một phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường 8, TP Đà Lạt đã được Ban chuyên án tìm thấy.

Lúc này đối tượng mới chịu cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án bắt giữ thêm 5 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Cẩm Vân (27 tuổi, vợ sắp cưới của Phạm Đình Lân), ngụ tại đường Trần Phú, TP Đà Lạt; Phạm Ngọc Sang (23 tuổi), ngụ đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt; Ngô Phong Hợp (29 tuổi), ngụ Hòn Bồ, TP Đà Lạt; Bùi Trung Thái (32 tuổi), ngụ đường Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt và Tăng Bảo Thọ (34 tuổi), ngụ đường Trần Phú, TP Đà Lạt.

Tang vật của vụ án bị thu giữ gồm trên 1,1kg ma túy các loại, 1 xe ôtô BKS 49X-8088, 5 khẩu súng giả các loại, 1 áo giáp chống đạn cùng hàng chục vũ khí, hung khí khác như dao găm, mã tấu, dao rựa, nỏ bắn tên sắt, côn nhị khúc…