Bắt 2 nghi can nổ súng tại vùng giáp ranh Long An-TP HCM

Tối 11-7, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An (PC45) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam 2 nghi can Trần Quốc Quân (SN 1983, ngụ khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa) và Nguyễn Duy Phong (SN 1999, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trái phép".



Trưa 17-6, Quân điện thoại rủ Phong vào khu vực cửa khẩu biên giới thuộc huyện Đức Huệ, Long An mua thuốc lá ngoại về bán. Phong đồng ý nên cả hai lên xe Innova do Quân lái, khi đi Quân đem theo khẩu súng quân dụng.

Mua được khoảng 1.560 cây thuốc lá ngoại, cả hai chạy về khu vực cầu Thầy Cai thuộc ngã tư Đức Lập, huyện Đức Hòa rồi dừng lại cảnh giới.

Khoảng 2 giờ, ngày 18-6, khi xe chuẩn bị đi thì phát hiện phía sau có ánh đèn xe, sau đó có tiếng súng nổ gần bên.

Nghi có băng nhóm khác bám theo, Quân lên đạn rồi bắn liên tục ra phía sau rồi chạy về hướng huyện Củ Chi (TP HCM) để về Đồng Nai.

Tiến hành điều tra truy xét, ngày 5-7, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 nghi can Quân, Phong đang trốn tại nhà người quen tại ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ lời khai, trinh sát khám xét thu giữ 1 khẩu súng quân dụng ở nhà bạn gái của Phong tại TP Biên Hòa.

Hiện công an tiếp tục làm rõ hành vi che giấu tội phạm, việc nổ súng đêm khuya tại khu vực xã Đức Hòa Hạ do ai bắn, sau đó Quân mới bắn trả.