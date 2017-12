Hai án tử hình cho nhóm côn đồ vô cớ giết người

Theo cáo trạng, chiều 31-1, nhóm 6 đối tượng gồm: Trần Phi Công (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi), Lê Nhứt Thống (18 tuổi) và Nguyễn Thái Ngọc (18 tuổi, cùng ngụ tại huyện Vũng Liêm) đến dự tiệc sinh nhật của người bạn ngụ tại ấp Hòa Hiệp (xã Trung Thành Tây).



Sau đó, anh Nguyễn Văn So (39 tuổi) và Nguyễn Văn Chính (49 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Hiệp), phát hiện hai đối tượng trong nhóm xảy ra xô xát. Anh Chính và anh So đứng ra ngăn cản và dọa sẽ báo Công an.

Lúc này, hai người này bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, cả nhóm trên kéo lại gây sự và dùng dao, gạch, cây hành hung anh Chính và anh So. Hậu quả làm cho anh So chết tại chỗ, còn anh Chính bị nhiều vết thương, kết quả giám định thương tật là 30%.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định: hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội.

Qua 3 ngày xét xử, chiều 5-12, HĐXX tuyên phạt Trần Phi Công và Nguyễn Ngọc Hảo mức án tử hình, Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Văn Tâm cùng 20 năm tù giam, Lê Nhứt Thống 18 năm tù giam, Nguyễn Thái Ngọc 15 tù giam cùng về tội “Giết người”.

Được biết, đây là nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập, ăn nhậu và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Qua đây, cũng là bài học cho các bậc cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái.

Bởi, 2 trong số 6 đối tượng trên có tuổi đời còn rất trẻ và đáng ra còn đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì giờ đây phải vướng vào vòng lao lý và chịu sự chế tài của pháp luật.