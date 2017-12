Điều tra 2 phóng viên nghi nhận tiền của doanh nghiệp tại Nghệ An

Chiều 5/12, một nhóm phóng viên gồm 3 người hẹn người khác đến ''làm luật'' ở một quán cà phê ven đường trên QL 46 chạy qua địa bàn Nghệ An. Khi đang nhận tiền thì bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Trong đó có 2 người bị bắt giữ là L.P (phóng viên của Thời báo Doanh nhân) và Q.T (phóng viên của một tờ tạp chí) đi cùng.

Thông tin số tiền và danh tính người đưa tiền chưa được tiết lộ.

Được biết, cả 2 phóng viên vừa bị bắt đều không đăng ký phóng viên thường trú hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An.

Sáng 6/12, trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An cho biết Sở đã nhận được thông tin sơ bộ về việc Công an tỉnh bắt giữ 2 phóng viên trên địa bàn tỉnh này vào chiều 5/12.

Tuy nhiên, phía Công an tỉnh vẫn chưa cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.