Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc

Trao đổi với PV vào trưa 21/8, ông Đoàn Văn Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên xác nhận, sáng cùng ngày, Bệnh viện thực hiện giao ban đầu tuần, các y bác sỹ của các phòng khoa không thấy Giám đốc bệnh viện Đào Văn Soạn xuất hiện.

Nhiều cán bộ bốc máy liên lạc, chỉ nghe tiếng chuông mà không thấy cầm máy. Một số gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Mở cửa thì thấy ông Soạn đã tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng làm việc.

"Hiện chúng tôi đang làm việc với cơ quan điều tra và ban đầu xác định Giám đốc tử vong do đột tử", ông Hùng nói.

Trước đó, Công an Thị xã Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an thị xã đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đào Văn Soạn, Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tại phòng làm việc.

Đồng thời, sẽ có thông báo sớm nhất đến gia đình và báo chí.

Thông tin từ phía Bệnh viện cho biết, ông Đào Văn Soạn (SN 28/3/1960) trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đêm hôm xảy ra vụ việc, ông Soạn đã thực hiện ca trực lãnh đạo viện đến rạng sáng ngày 21/8.



Ông Soạn từ khi nhậm chức Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên vào năm 2014 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với việc triển khai thực hiện một số kỹ thuật chuyên sâu áp dụng vào điều trị bệnh nhân. Theo nhiều người thân quen, ông Soạn trước đó có tiền sử với các bệnh tiểu đường và cao huyết áp.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.