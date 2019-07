Giải mã thông điệp kỳ lạ trên chiếc áo của Công Phượng trong ngày ra mắt CLB ở châu Âu

Dòng chữ nhỏ trên chiếc áo phông trắng có nội dung "from 600000 Vietnam to 3800 Belgium" và khiến những người có mặt tại buổi lễ thắc mắc rốt cục ý nghĩa của dòng chữ này là gì? Liệu có phải một thông điệp như lời thoại "I love you, 3000" mà cô con gái nhỏ nói với Iron man – Tony Stark trong bộ phim bom tấn "Avengers: Endgame" từng gây xúc động mạnh hồi giữa năm nay?

Sau khi tìm hiểu, đây là một cách chơi chữ của CLB Sint-Truidense V.V của Bỉ và liên quan đến mã bưu điện của các thành phố trên thế giới.

CLB Sint-Truidense V.V chuẩn bị chiếc áo phông mang thông điệp được thể hiện khá sáng tạo. Ảnh: Phạm Tuấn.





Mã bưu điện của thành phố Sint-Truiden và Pleiku.

Số 600000 là mã bưu điện của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam, cồn 3800 là mã bưu điện của thành phố Sint-Truiden, Bỉ. Hàm ý của cả câu "from 600000 Vietnam to 3800 Belgium" có thể hiểu là sự liên kết, tình cảm từ phố núi Gia Lai, Việt Nam kéo dài tới thành phố Sint-Truiden của Bỉ thông qua cái tên Nguyễn Công Phượng.



Chiếc áo phông còn có những chi tiết khác như logo của CLB HAGL và Sint-Truidense V.V bên ngực trái. Số áo 15 của Công Phượng khi thi đấu tại CLB của Bỉ. Phần bụng áo là hình ảnh Công Phượng mặc áo số 10 thời còn thi đấu cho U22 Việt Nam tại SEA Games 2015 trên nền quốc kỳ Việt Nam cùng khẩu hiệu: "Từ đây vươn ra thế giới".

Sint-Truidense V.V là CLB nước ngoài thứ 3 trong sự nghiệp của Công Phượng. Trước đó, anh khoác áo Yokohama FC tại J.League 2, giải hạng nhì của Nhật Bản. Đầu năm 2019, anh gia nhập Incheon United tại K.League Classic, giải đấu số 1 của bóng đá Hàn Quốc nhưng chỉ thi đấu được gần 4 tháng.

Đích thân Giám đốc điều hành của Sint-Truidense V.V sang tham dự lễ ra mắt. CLB của Bỉ cũng mang một số vật phẩm tới để giới thiệu tới công chúng ở Việt Nam. Ảnh: Rider.

Ở cả hai CLB trên, Công Phượng đều không để lại ấn tượng bằng bàn thắng hay kiến tạo. Anh cũng được cho còn nhiều thiếu sót nhưng kinh nghiệm nhận lại không hề nhỏ. Với việc gia nhập Sint-Truidense V.V, Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ký hợp đồng chính thức với một CLB ở châu Âu.



Công Phượng thi đấu ở mùa giải 2019/2020 tại giải đấu số 1 của Bỉ. Anh khoác áo số 15, chi tiết về lương và các điều khoản trong hợp đồng không được HAGL và phía CLB của Bỉ tiết lộ.

Trả lời tại buổi lễ ra mắt, Công Phượng khẳng định: "Tôi đã chơi bóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và không thành công về chuyên môn nhưng học hỏi được nhiều thứ. Tôi đi để trải nghiệm, học hỏi. Tôi biết tại sao mình thất bại và sẽ cố gắng sửa chữa, cố gắng. Tôi sẽ không thất bại nữa".