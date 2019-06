Gây tai nạn chết người, Thiếu úy CSGT Bình Dương không hợp tác điều tra

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan vụ tai nạn giao thông do Thiếu úy Phạm Hoài Ân (SN 1989, trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) lái ô tô gây chết người, VKSND Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về sự việc.



Cụ thể, về nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn An (SN 1996, quê huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), báo cáo của VKS thể hiện, anh An bị xe ô tô của Thiếu úy Ân tông dẫn tới tử vong do chấn thương sọ não nặng và nhiều chấn thương khác.

Liên quan quá trình tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn, VKSND tỉnh đã cử 2 kiểm sát viên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

“Nghi ngờ ông Ân đã sử dụng chất kích thích nhưng vẫn lái xe, cơ quan điều tra, điều tra viên và kỹ thuật hình sự lấy mẫu để giám định nhưng ông Ân không hợp tác, không cho lấy mẫu giám định, không hợp tác để điều tra viên ghi lời khai ban đầu nên điều tra viên đã lập biên bản về việc thu mẫu chất kích thích không thành, có sự chứng kiến của kiểm sát viên và đại diện chính quyền địa phương”, báo cáo cho biết.

Song song đó, VKS cũng yêu cầu cơ quan chức năng xác minh ngay để làm rõ ông Ân điều khiển xe ô tô tuần tra đi đâu, đi với những ai, làm gì, có công lệnh của lãnh đạo đơn vị hay không để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ nội dung vụ tai nạn để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, hơn 19h ngày 9/6, Thiếu úy Phạm Hoài Ân điều khiển xe ô tô tuần tra giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương mang BKS 61A-004.22 lưu thông trên đường ĐT749B.

Khi đến khu vực trước chợ Minh Hòa (thuộc ấp Hòa Cường, Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng), ông Ân điều khiển ô tô trong tình trạng có biểu hiện không tỉnh táo nên không làm chủ tốc độ, đã lao từ lòng đường vào sạp bán trái cây, thực phẩm bên lề đường của chị Huỳnh Thị Kim Ngân (SN 1980).

Xe cuốn theo hàng rào lưới B40 rồi tiếp tục đụng vào anh Nguyễn Văn An (SN 1996, quê huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang đứng gần đó.

Xe ô tô đẩy theo anh An và tiếp tục lao về phía trước đụng sập vách tường của tiệm vàng Sang Hường làm bể nhiều tủ đựng vàng rồi mới dừng lại và ép anh An vào sát bức tường.

Anh An bị thương rất nặng, ông Ân bị thương nhẹ và kẹt cứng trong cabin. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng anh An đã tử vong tại bệnh viện.

Một ngày sau đó, Thiếu úy Phạm Hoài Ân đã bị Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ công tác để phục vụ quá trình điều tra.