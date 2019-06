Gã trai bị lôi kéo tham gia đường dây mua bán, vận chuyển 198 bánh heroin

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất điều tra vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời đề nghị truy tố bị can Giàng A Di (trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Vụ án này có 4 bị can, trong đó có 3 bị can phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" gồm: Vàng Thanh Sá, Giàng A Dế và Vàng A Minh, cùng trú ở tỉnh Điện Biên.

Bị can Minh đã chết, do vậy Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đình chỉ điều tra; còn 2 bị can Sá và Dế đã bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách ra, xử lý sau.

Theo kết luận điều tra, khoảng 23h45 ngày 16-10-2018, tại km 173 quốc lộ 3 (thuộc địa phận xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn), tổ công tác Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an huyện Bạch Thông phát hiện nghi vấn và kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang BKS: 20C-245. Trên xe có 3 người, trong đó có Giàng A Di cùng lái và phụ xe đầu kéo.

Lực lượng chức năng xác định trong xe có 118 khối hình hộp chữ nhật, trong đó có 38 khối hộp mỏng và 80 khối hình hộp chữ nhật được gói bằng ni lông bên ngoài (tổng cộng là 198 bánh heroin). Kết quả giám định 198 bánh heroin có trọng lượng gần 70 kg.

Đây là số ma túy do Vàng A Minh mua bán trái phép. Khoảng cuối tháng 2-2019, bị can Minh đã tự sát, do vậy Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can này.

Cơ quan tố tụng cũng xác định bị can Giàng A Di bị các đối tượng lôi kéo, rủ rê phạm tội đã tham gia vận chuyển trái phép 198 bánh heroin để hưởng lợi bất chính.

Các bị can Vàng Thanh Sá và Giàng A Dế đồng phạm với Vàng A Minh về tội "mua bán trái phép chất ma túy", nhưng cả hai đã bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh truy nã, khi nào bắt được và sẽ điều tra xử lý sau.

