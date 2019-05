Mang súng, dao găm chở 10 bánh heroin từ Bắc vào Nam

Ngày 24/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng nguy hiểm vận chuyển 10 bánh heroin qua địa bàn.



Cụ thể, đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24/5, tại tổ dân phố Thá (phường Liêm Chính, Tp. Phủ Lý, Hà Nam), Công an Tp. Phủ Lý, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Luật (SN 1985, trú tại Thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đang điều khiển ô tô BKS 30F- 10669 vận chuyển 10 bánh heroin cùng nhiều vũ khí nóng.

Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện 10 bánh heroin được Luật giấu ở ghế phụ ô tô. Ngoài ra, lực lượng điều tra còn thu giữ tại chỗ 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 8 viên đạn; 1 dao găm; 1 côn nhị khúc và 16 triệu đồng.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Luật khai nhận chở thuê số ma túy trên cho 1 đối tượng ở Tp. Sơn La vào TP.HCM tiêu thụ với tiền công 50 triệu đồng.