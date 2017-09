Đứt ruột mang con gái cho người khác nuôi, 24 năm sau, ông bố ngỡ ngàng khi biết con ở quá gần mình

Khi biết tin mình lên chức bố của một cô con gái, Will Russell cũng chỉ như "một đứa trẻ" mà thôi. Cuộc sống anh khi đó là một mớ hỗn độn, không đủ khả năng lo cho con gái. Do đó, sau khi con gái ra đời, Will đã phải mang con cho người khác nuôi nấng để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn.



Will Russell đã phải mang con cho người khác nuôi nấng để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. (Ảnh: Internet)

Để rồi sau đó, anh lại rơi vào vòng xoáy ma túy cùng những điều tệ hại khác.

Nhưng may mắn thay, Will đã tìm được niềm hy vọng và sự giúp đỡ của Phoenix Rescue Mission - một tổ chức tôn giáo giúp những người đang phải đối mặt với đói nghèo, những người vô gia cư có các giải pháp để thay đổi cuộc đời.



Tháng 4/2012, anh quyết định trở thành tình nguyện viên của tổ chức này và sau đó, anh đã làm việc toàn thời gian, hết sức cống hiến công sức của mình. Cuộc sống dần ổn định hơn nhưng nỗi nhớ con trong anh chưa bao giờ nguôi ngoai.

Amy Roberson - đứa con gái mà 24 năm trước anh Will đã phải mang cho người khác - giờ đây đã trưởng thành. Cô luôn tự hỏi về bố mẹ ruột, không biết họ là ai, giờ họ như thế nào.

Và thế là Amy quyết định tìm hiểu về gia đình mình. Nhờ mạng xã hội, Amy đã tìm được số điện thoại của một trong những người chị em của mình và nhờ đó, cô đã tìm ra số điện thoại của bố - anh Will.

Bấm số điện thoại được cho, Amy hồi hộp xin được gặp Andrew. “Đó là tên lót của tôi, đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi đã cầu nguyện con sẽ xuất hiện trong đời mình và cuộc điện thoại đó như thể mơ ước thành sự thật”, anh Will chia sẻ.

Vậy là sáng hôm sau, 2 bố con gặp nhau, cùng thưởng thức bữa sáng. Đó là khoảng thời gian anh Will thú nhận với con về những năm tháng tuổi 20 ngập chìm trong chất kích thích, cũng như tự hào kể con nghe về cuộc sống của mình giờ đây - một người giúp đỡ những người cũng đang vật lộn với những thách thức của cuộc sống, giúp họ thay đổi cuộc đời.

Anh cho biết, lần cuối cùng mình uống rượu là năm 2004 và đến năm 2007, anh chính thức trở thành mục sư.

Cuộc nói chuyện thân tình của hai bố con kéo dài rất lâu. Rồi cũng đến lúc Will phải làm việc. Anh bảo với con gái, mình phải đến Phoenix Rescue Mission. Amy rất bất ngờ, cô gái nhanh chóng tiết lộ rằng mình cũng là tình nguyện viên bộ phận bếp của tổ chức này.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Hóa ra, từ tháng 3/2012, trước Will 1 tháng, Amy đã trở thành tình nguyện viên cho Phoenix Rescue Mission rồi và mỗi tuần, cô đều đến đây để phục vụ thức ăn cho những người vô gia cư.

Lần đầu làm tình nguyện viên ở nơi này, tôi đã nhanh chóng có cảm giác mình cần phải ở đây”, Amy cho biết.



Trong khi đó, anh Will ban đầu cũng làm tình nguyện cho bộ phận bếp nhưng sau đó đã chuyển đến bộ phận giảng dạy. Anh cũng đồng ý với cảm giác của con gái: “Tôi cũng cảm thấy như thế. Tổ chức này trở thành nhà của tôi”.

Vậy là vào ngày của bố năm 2013, Will và Amy đã tận hưởng ngày đặc biệt nhất đối với mình. Đó là ngày lễ đầu tiên hai bố con được bên nhau.

(Nguồn: dailymail)