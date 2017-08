Đường đường là chúa tể bầu trời, đại bàng vẫn để xổng con mồi 1 cách đáng tiếc

Đại bàng là chim săn mồi to lớn, được nhiều người coi là bá chủ bầu trời bởi sức mạnh, sự nhanh nhẹn và chính xác vượt trội so với nhiều loài khác. Cũng vì thế mà chúng được lấy làm biểu tượng cho sự mạnh mẽ, lòng can đảm và oai nghiêm.

Đại bàng. Ảnh: Inhabitat.com

Ở thế giới tự nhiên, có nhiều loài đại bàng khác nhau nhưng tốc độ của chúng đều nhanh đến chóng mặt. Trong đó, đại bàng vàng (Golden Eagle) sở hữu tốc độ tốt nhất khi có thể đạt tới 320km/h (tương đương khoảng 199 dặm/h)



Hơn thế nữa, chúng có đôi mắt rất tinh tường! Đại bàng có thể "tia" được con mồi bé như chuột ở khoảng cách 1,6km, quá ấn tượng đối với bất kỳ động vật nào!

Tuy nhiên, những cuộc đi săn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lần này đó là việc con mồi là ai!

Xem video:

Pha tẩu thoát ngoạn mục của cheo cheo nước trước chúa tể bầu trời! Nguồn: Nat Geo

Nạn nhân được đại bàng nhắm đến lần này có cái tên kỳ lạ bậc nhất thế giới động vật, đó là 1 con cheo cheo nước (có tên khác là nai răng nanh). Chủ yếu sinh sống ở châu Phi, chúng là loài lớn nhất thuộc họ Cheo Cheo, dài 80cm và nặng khoảng 10kg.

Cheo cheo nước sở hữu thân hình cân đối và đặc biệt nhanh nhẹn. Đúng như cái tên của mình, chúng thích nghi tốt với môi trường nước và có khả năng bơi lội, lặn rất giỏi.

Ngoài ra, cheo cheo nước khá tinh ranh, trong những trường hợp hiểm nghèo (như đoạn clip trên) chúng sẽ nhanh chóng chạy trốn và nhảy thằng xuống dưới nước. Tại đây cheo cheo có từ từ theo dõi tình hình kẻ thù rồi tìm 1 con đường chạy trốn nhanh nhất.