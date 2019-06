Dùng mìn đánh sập nhà người tình để đòi nợ

Ngày 13- 6- 2019, theo Thượng tá Phan Xuân Vinh, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an Nghệ An cho biết, sau khi bị tạm giam 4 tháng để hoàn thiện hồ sơ, Cơ quan CSHS Công an Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Lưu Văn Cúc về hành vi: Đe dọa giết người, cố ý hủy hoại tài sản, tàng trữ vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ trái phép, chuyển VKS cùng cấp phê duyệt.



Năm 2017, Lưu Văn Cúc ( SN 1983, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và chị Nguyễn Thị Anh Thơ (SN 1986, tại xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) gặp và sống với nhau như vợ chồng tại thị trấn Đô Lương.

Trong thời gian này Cúc có cho chị Thơ vay và giữ tài sản, tổng giá trị 1,8 tỷ đồng, nhưng sau đó 2 người xảy mâu thuẫn.

Sau khi chia tay nhau chị Thơ ở lại quê nhà còn Cúc về Bắc Giang sinh sống. Nhiều lần Cúc gọi điện vào Đô Lương đòi nợ nhưng chị Thơ đều phủ nhận. Tức tối, Cúc lên biên giới Lạng Sơn mua của một người chưa rõ danh tính 4 quả mìn đã chế tạo sẵn

Cúc dự định mang 2 quả vào nhà chị Thơ cho nổ tung, nếu 2 quả này có trục trặc gì thì mang tiếp 2 quả khác vào giết người thân của người tình.

Nghĩ là làm, tối 31- 10- 2018, Cúc bắt xe vào TP Vinh sau đó thuê xe taxi lên nhà Thơ.

Vào khoảng 2h sáng ngày 1-11, Cúc ở ngoài đi bộ vào nhà Thơ gài mìn bên hông nhà và dười gầm ô tô sau đó thắp đỏ vào dây cháy chậm rồi quay lại TP Vinh bắt xe đi Bắc Giang.

Hiện trường vụ nổ mìn.



Hai quả mìn phát nổ làm hư hỏng nặng chiếc ô tô đỗ gần nhà chị Thơ và gây thêm một số thiệt hại nhưng may mắn không có ai bị thương. Sau khi biết tin, Cúc lại gọi điện vào đòi Thơ trả tiền nhưng không nhận được câu trả lời.

Tức tối, Cúc quyết định rủ em trai ruột là Lưu Văn Quyết (SN 1990) mang 2 quả mìn còn lại vào Đô Lương trả thù.

Trong đêm 15- 11-2018, 2 anh em đến nhà chị Thơ đặt mìn nhưng lại có người dân đi qua khiến Cúc đành bỏ cuộc.

Ngày 16-11-2018, sau khi điều tra củng cố tài liệu, Công an Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Cúc tại Bắc Giang.

Khám xét nhà Cúc, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật dụng liên quan đến vụ án.