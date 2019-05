Gã đàn ông trộm chó tặng người yêu để thể hiện tình cảm

Ngày 22/5, Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã xác định được người trộm chú chó cảnh của gia đình anh Lê Hoài Phong (SN 1984, trú 14 Võ Quảng, tổ 68, phường Hòa Xuân).

Trước đó, ngày 13/5, đang du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), qua hệ thống camera , vợ chồng anh Phong phát hiện có người vào nhà bắt trộm chú chó cảnh nên liên lạc, nhờ người thân đến trình báo Công an phường Hòa Xuân.

Từ biển số xe máy tên trộm sử dụng được camera ghi lại, Công an phường Hòa Xuân xác minh và xác định đó là Nguyễn Văn Quang (SN 1977, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).



Phối hợp với công an nơi Quang cư trú, Công an phường Hòa Xuân triệu tập nghi can tới làm việc.

Trước chứng cứ rõ ràng, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo khai nhận, hôm đó, Quang đến nhà chị gái ở phường Hòa Xuân chơi rồi mượn xe của chị này để chở người yêu về quận Thanh Khê.

Khi ngang qua nhà anh Phong, thấy trong sân có 2 chú chó cảnh Poodle rất đẹp, Quang cạy cổng vào bắt trộm 1 con tặng người yêu để thể hiện tình cảm.

Công an phường Hòa Xuân đã thu lại chú chó trả cho gia đình anh Phong, đồng thời định giá chú chó để xử lý Quang.