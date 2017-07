Đột kích quán karaoke có gần 40 "dân chơi" đất Cảng

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24-7, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý (Công an TP Hải Phòng) bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke John Star (địa chỉ 376 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An).

Thời điểm này, hàng chục dân chơi tại 4 phòng hát trong quán đang say sưa quay cuồng trong tiếng nhạt chát chúa, ánh đèn mờ ảo. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng cuống cuồng định tẩu tán ma tuý trong phòng hát nhưng không kịp trở tay. Tại cả 4 phòng hát, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ nhiều nhiều ma tuý tổng hợp gồm ketamin và thuốc lắc cùng các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Quán karaoke John Star, nơi cảnh sát đột kích phát hiện hàng chục "dân chơi" đất Cảng

Sau 9 giờ tiến hành khám xét quán karaoke này, đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã hoàn tất di lý gần 40 đối tượng về trụ sở cơ quan công an.

Bước đầu, quá trình test nhanh nước tiểu, hầu hết 40 "dân chơi" có phản ứng dương tính với ma tuý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) phát hiện quán karaoke 376 Văn Cao, quận Hải An thường xuyên hoạt động quá giờ quy định. Dân chơi thường chọn quán này làm "bãi đáp" để tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp.

Đưa các đối tượng về cơ quan công an

Được biết, chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện này là Nguyễn Văn Đảm (SN 1978, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Một nguồn tin cho hay, Đảm chính là "đầu nậu" đã cung cấp ma tuý cho dân chơi đến quán karaoke John Star.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành phân loại, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.