Cho rằng đỗ "láo", chắn đường, tài xế nổ súng bắn lái xe taxi

Đầu giờ chiều nay (24/7), cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với Công an phường 6, quận Gò Vấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại hẻm số 350, đường Lê Đức Thọ, phường 6.



Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng nay, tài xế hãng taxi M.L đang đậu xe ở hẻm 350 để đón khách thì một chiếc ô tô 4 chỗ do đối tượng tên Tuấn từ đường Lê Đức Thọ chạy vào.

Khi đến trước số nhà 350/7, phát hiện chiếc taxi của đậu ven đường và cho rằng tài xế đỗ "láo", Tuấn đã xuống xe gây sự khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

"Khi đó tôi lên xe định lái tìm nơi đậu khác thì bất ngờ người đàn ông rút ra vật giống khẩu súng, hướng thẳng vào cửa kính bên tài nã đạn. Có thể đó chỉ là đạn cao su nên rất may chỉ sượt qua và tôi cũng một phen hú vía, vội chạy xe đến trụ sở Công an phường 6 gần đó trình báo", tài xế taxi kể lại trên báo Dân trí.

Vị trí thùng rác nơi Tuấn phi tang 2 khẩu súng (Ảnh: CAND)

Sau khi bắn nạn nhân, Tuấn lái xe chạy về phòng trọ. Sự việc có nhiều người dân chứng kiến và đã báo cho lực lượng chức năng xuống hiện trường.



Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh số 3 (cảnh sát 113, phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh, Công an TP HCM) đã phối hợp với công an phường 6 ập vào kiểm tra nhà trọ đối tượng và thu giữ 2 khẩu súng chưa rõ chủng loại giấu trong sọt rác trước cửa phòng trọ. Bên cạnh đó, trên ô tô của đối tượng, công an thu giữ thêm một con dao tự chế.

Đối tượng Tuấn được xác định làm nghề lái taxi "công nghệ đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đến chiều 24/7, Công an quận Gò Vấp, TP HCM đã đến hẻm số 350, đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp để thực hiện việc dựng lại hiện trường vụ nổ súng.

(Tổng hợp)