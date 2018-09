Đòn đánh bất ngờ triệt hạ “ông trùm” mang “hàng nóng” vận chuyển ma túy

"Ông trùm" lộ mặt



Trong vài năm trở lại đây, ma túy tổng hợp được tuồn vào thị trường Việt Nam với số lượng vô cùng lớn.

Lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều cuộc truy bắt, thu giữ và tiêu hủy hàng trăm ngàn viên ma túy tổng hợp, thế nhưng lợi nhuận khổng lồ đó vẫn khiến nhiều kẻ mờ mắt.

Là một địa bàn tiêu thụ lớn, Hà Nội luôn là đích nhắm của những kẻ vận chuyển, buôn bán ma túy.

Cũng vì những lí do đó, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy trên các địa bàn của Hà Nội luôn phải làm việc hết công suất để phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Cũng trong quá trình điều tra, nắm bắt thông tin từ địa bàn và nhân dân cung cấp, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một đối tượng tên Nguyễn Tuấn Anh (40 tuổi, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) với nhiều hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra xác minh còn xác định được, Tuấn Anh là "ông trùm" chuyên cung cấp ma túy lẻ cho nhiều đối tượng nghiện ngập trên nhiều địa bàn.

Ngoài ra, đối tượng này còn có gia thế "khủng", tạo điều kiện cho việc "làm ăn" của hắn càng thêm thuận lợi vì các mối quan hệ xã hội có thể giúp hắn mở rộng địa bàn và tìm kiếm khách hàng.

Theo đó, Tuấn Anh chính là con trai của Phúc "Bồ" hay Nguyễn Thị Phúc, một trùm băng đảng nổi tiếng của Hà Nội vào những năm cuối thập niên 90 với những "thành tích" đáng gờm.

Cũng nhờ mối quan hệ này, ít kẻ dám động vào Tuấn Anh cũng như cạnh tranh mối làm ăn với tên này trên thị trường tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp.

Sau khi xác định được thông tin của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, lần tìm theo các mối quan hệ của tên này, các trinh sát của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện được mối quan hệ mật thiết giữa hắn và một đối tượng nguy hiểm khác tên Trần Tuấn Hùng (55 tuổi, trú tại phường Quang Trung, Hà Đông, TP Hà Nội).

Hai đối tượng này thường xuyên liên lạc và có nhiều buổi nhận "hàng" để đem đi tiêu thụ, bán lẻ.

Nhận định đây là một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, sau khi bán hết đợt "hàng" cũ, các đối tượng sẽ tiếp tục phải nhập thêm một đợt mới về Hà Nội tiêu thụ, các trinh sát đã theo sát bước chân để nắm rõ hành vi thủ đoạn của hai đối tượng này.

Cũng nhờ đó, đến tháng 4-2018, CQĐT xác định được Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh sắp có một phi vụ lớn, chuyển một lượng hàng lớn từ Nghệ An ra Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này.

Bằng các thông tin thu thập trước đó, nhân dạng của hai "ông trùm" này đã được dựng lên một cách chi tiết, từ hành vi thủ đoạn cho đến tính cách nguy hiểm, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng của chúng.

Để theo dõi được đường đi nước bước của chúng, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất đã được cử đi. Nhờ đó, CQĐT đã nắm chắc được các biến động của hai đối tượng và lập kế hoạch bắt giữ khi chúng đang trên đường vận chuyển hàng về Hà Nội.

Nhát búa bất ngờ

Trong quá trình thực hiện công tác nghiệp vụ, các trinh sát cũng xác định được mức độ tinh ranh, "cáo già" của hai đối tượng này.

Nếu Tuấn Anh là một kẻ lõi đời, quan hệ rộng và nắm rõ các mánh khóe của giang hồ thì Trần Tuấn Hùng lại là một con "cáo già" đầy thủ đoạn, luôn cẩn trọng đề phòng sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Hùng luôn cảnh giác với mọi động tĩnh dù nhỏ nhất. Khi phát hiện có dấu hiệu bị theo dõi, dù không biết đúng hay sai, tên này luôn tìm cách cắt đuôi, thay đổi lộ trình để đề phòng bất trắc xảy ra với mình.

Khẩu súng K59 đã thu giữ được.

Nắm bắt được những đặc điểm đó, vào ngày 27-7, qua trinh sát nắm tình hình, ban chuyên án xác định các đối tượng đang chuẩn bị lên đường đi Nghệ An để nhận hàng.

Sau khi nhận được điện thoại của Hùng, Tuấn Anh đã bắt xe ôm từ nhà riêng ở phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, xuống nhà Hùng ở Hà Đông.



Tại đây, hai đối tượng đã bàn bạc kỹ lưỡng đường đi nước bước và các chiêu trò sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng, tránh sự theo dõi của Công an.

Hùng đã tháo BKS xe ôtô vốn dĩ mang biển 14 của mình, thay vào đó là một BKS giả 30E - 825.43 rồi cả hai lên đường, Tuấn Anh được giao nhiệm vụ cầm lái.

Cho đến lúc này, hai đối tượng vẫn nghĩ rằng mọi hành vi của mình chưa bị cơ quan chức năng phát hiện. Tuy nhiên chúng không biết rằng, khi chiếc xe nổ máy cũng là lúc các trinh sát cũng đã vào vị trí để bám sát hai tên tội phạm.

Mọi cử chỉ động thái dù nhỏ nhất của hai đối tượng này đều không thể qua mắt được các trinh sát kì cựu.

Đúng như những gì đã xác định từ trước, trên đường vào Nghệ An, Hùng liên tục bảo Tuấn Anh dừng xe để xuống giả vờ gọi điện thoại nhưng thực chất là để quan sát cảnh giới xem có ai theo dõi không.

Bọn chúng cũng liên tục thay đổi tốc độ di chuyển, khi thì đi tốc độ cao để cắt đuôi, khi thì đi chậm để quan sát xem có ai đang bám theo xe không. Điều này đã khiến các trinh sát gặp khó khăn khi liên tục phải tìm điểm đỗ phù hợp, tránh bị các đối tượng nghi ngờ.

Trưa cùng ngày, xe của hai đối tượng vào đến TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đúng như dự đoán của Ban chuyên án, các đối tượng đã giao dịch tiền trước nên chỉ khoảng 5 phút có mặt tại đây, Tuấn Anh và Hùng lại lên xe và quay ngược trở lại Hà Nội.

Cho đến lúc này, hai "ông trùm" vẫn nghĩ rằng, phi vụ của mình đã thành công trót lọt. Nhưng chúng không ngờ rằng, chiếc còng số 8 đang chờ đợi mình trên đường về, bằng một cú đánh úp.

Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Ngay khi nhận tin các đối tượng đã giao ma túy xong, Ban chuyên án đã báo cáo chỉ huy quận lập kế hoạch bắt giữ tại Trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhằm tránh không để các đối tượng di chuyển vào trong nội thành và được BCH quận đồng ý.

Chúng tôi yêu cầu việc bắt giữ trước tiên vẫn phải đảm bảo tuyệt đối về mặt an toàn cho mỗi CBCS".

Để bắt giữ hai đối tượng này bất ngờ và an toàn như chỉ đạo, gần 30 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để mật phục, cắm chốt tại những điểm đã định sẵn trong kế hoạch tác chiến. Chốt cuối cùng tại Trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Có mặt chỉ đạo trực tiếp tại chốt cuối này, Thượng tá Chu An Thanh, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm liên tục động viên các anh em, vì sau nhiều ngày miệt mài trinh sát, anh em trong các tổ công tác cũng đã thấm mệt.

"Các đối tượng ma túy thường rất manh động. Chúng bất chấp vì tâm lý kiểu gì cũng chết nên sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Do vậy, mọi tình huống đã được chúng tôi đặt ra để luôn sẵn sàng ứng phó".

Tang vật thu giữ được trong chuyên án.

Đến khoảng 22h, chiếc xe màu trắng do Tuấn Anh về tới khu vực Trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ, sau khi tín hiệu được phát ra, đồng loạt các mũi trinh sát ập tới bao vây, chặn bắt khiến hai đối tượng vô cùng bất ngờ.



Nhận thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng quyết định cố thủ trong xe và định dùng vũ khí nóng đáp trả.

Tuy nhiên, mọi hành động của chúng đã được Ban chuyên án "tính" trước. Các trinh sát ngay lập tức đã dùng búa đập cửa kính để khống chế đối tượng, trước khi bọn chúng định nổ súng.

Theo tính toán, việc đập vỡ cửa kính ôtô sẽ gây ra một tiếng nổ lớn vì không gian kín và hẹp. Các đối tượng trong xe sẽ bị tiếng nổ làm choáng váng và mất kiểm soát trong vòng khoảng 5 giây.

Trần Tuấn Hùng khi đó cũng đã cầm trong tay khẩu súng K59 nhưng trước hành động nhanh như chớp của các cán bộ, chiến sĩ, đối tượng này không kịp đưa tay vào cò thì đã bị bắt giữ.

Trong chuyên án này, Công an quận Hoàn Kiếm an đã thu giữ hơn 8kg ma túy đá, gần 12 nghìn viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59, 11 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Tại CQĐT, Trần Tuấn Hùng khai nhận, được một đối tượng tên Sơn ở thuê vận chuyển toàn bộ số ma túy trên từ Nghệ An ra Hà Nội.

Giao dịch trót lọt, Hùng sẽ nhận được tiền công là 50 triệu đồng. Khẩu súng K59 cũng là do đối tượng Sơn đưa cho Hùng để sử dụng trong quá trình áp tải ma túy.