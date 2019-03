Đối tượng vứt hơn 4.000 viên ma túy bỏ chạy thoát thân khi bị phát hiện

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Đăng Hồng (SN 1985), trú tại xóm Lâm Trường, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các chiến sĩ khống chế đối tượng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/3, tổ CSGT Công an huyện Quỳ Châu đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên QL48, đoạn qua thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu thì phát hiện người đàn ông đang điều khiển xe gắn máy mang BKS 37F1 – 162.28 hướng từ huyện Quế Phong về Quỳ Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Khi tổ công tác CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính thì bất ngờ đối tượng vứt xe bỏ chạy thoát thân. Ngay lập tức, các chiến sĩ đã chốt chặn, khép chặt rồi khống chế đối tượng.

Tiến hành kiểm tra chiếc xe gắn máy của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện dưới yếm xe cạnh giảm xóc của lốp trước và dưới nắp yên xe có 4 gói nilon, bên trong gồm 20 gói nhỏ có chứa hơn 4.000 viên nén màu hồng và xanh nghi ma túy tổng hợp; 1 gói chất bột màu trắng nghi là heroin; 3 điện thoại di động; hơn 52 triệu đồng tiền mặt... cùng một số tang vật liên quan khác.

Tại một diễn biến khác, khoảng 13h30 ngày 28/3, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã mật phục, bắt quả tang Lữ Thị Xuyên (SN 1977), trú tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đang bán ma túy cho 2 con nghiện.

Các đối tượng mua ma túy bỏ trốn. Tang vật thu giữ là 300 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, bước đầu Lữ Thị Xuyên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, lợi dụng việc thông thạo địa hình vùng biên, đối tượng này thường qua Lào mua ma túy rồi về chia nhỏ, bán lẻ cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn nhằm thu lời bất chính.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật .