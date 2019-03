Bắt người cha thú tính hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi

Ngày 29/3, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đang giữ đối tượng Trần Thiện Tánh (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Long An) về hành vi "Hiếp dâm".



Theo điều tra, bé T. (10 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Long An) là con gái ruột của đối tượng Tánh. Cả 2 sinh sống cùng người thân ở tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ngày 23/3, lợi dụng người thân không có ờ nhà, người cha đã khống chế người con gái ruột rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong, Tánh yêu cầu con gái không được kể với ai.

Mới đây, người thân phát hiện bé T. có nhiều dấu hiệu lạ nên gặng hỏi. Qua đó, bé gái 10 tuổi đã kể lại sự việc và người thân dắt tới công an tố cáo.

Công an đã lấy lời khai bé T. dưới sự giám hộ và mời người cha tới làm việc. Qua đấu tranh, Tánh khai nhận hành vi như trên.