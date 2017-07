Đối thủ của U22 Việt Nam nổi nóng vì...thời tiết

Từ ngày 16/7 vé xem vòng loại U23 châu Á 2018 do LĐBĐ Việt Nam phát hành đã được bán tại các quầy vé ở khán đài A sân Thống Nhất. Theo như LĐBĐ Việt Nam công bố, giá vé để xem và cổ vũ U22 Việt Nam cao nhất sẽ là 250 ngàn đồng (khán đài A) rồi 150 ngàn (khán đài B) và thấp nhất 100 (khán đài C,D). LĐBĐ Việt Nam cũng khuyến cáo chỉ nên mua vé tại các quầy vé do BTC sắp xếp, tránh tình trạng mua nhầm vé giả hoặc cao hơn so với giá gốc.