Đại biểu HĐND Đà Nẵng: "Doanh nghiệp dùng thủ đoạn hèn hạ bôi nhọ danh dự lãnh đạo"

Ngày 6/12, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường tại phiên họp thứ 6, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021.



Các đại biểu đã tập trung bàn thảo nhiều vấn đề nóng gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, như vấn đề ô nhiễm môi trường, thu hút đầu tư vào Đà Nẵng, tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế, bạo lực học đường, bạo hành trẻ em…

Đại biểu Cao Thị Huyền Trân bày tỏ bức xúc khi vấn đề bạo hành trẻ em trong các trường mầm non thời gian qua diễn ra rất nhiều. Đại biểu Trân cho rằng, tại Đà Nẵng chưa có vụ việc nào nhưng cần phải tăng cường giám sát hơn nữa trong thời gian tới.

Đại biểu Cao Thị Huyền Trân phát biểu tại phiên thảo luận kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng

Trong khi đó, đại biểu Huỳnh Minh Chức quan tâm đến vấn đề về an ninh trật tự. Ông Chức cho hay, Đà Nẵng đang xây dựng thành phố 4 an, nhưng an ninh trật tự có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới.

Đại biểu Chức cũng nhận định, có những đối tượng nhắm đến những lãnh đạo cao nhất của thành phố để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm.

"Cần phải có biện pháp bảo vệ những đồng chí lãnh đạo nào làm việc nghiêm túc, chính trực, không đánh đổi quyền lợi của thành phố vào tay doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không thao túng được thì dùng những thủ đoạn hèn hạ để bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín lãnh đạo. Hành vi này phải được điều tra xử lý kịp thời", ông Chức nói.

Đại biểu Chức cũng đề nghị HĐND TP Đà Nẵng không để kéo dài các bức xúc, kiến nghị của cử tri.

"Phải kiên quyết thu hồi những dự án trùm mền, những dự án không khả thi. Phải triệt tiêu để không có chỗ cho lợi ích nhóm lợi dụng doanh nghiệp thao túng, đầu cơ đất, buôn bán chuyển nhượng dự án", ông Chức đề nghị.

Ông Chức cũng nêu lên sự lo lắng khi tội phạm giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm, cưỡng dâm, trộm cắp tài sản… gia tăng như báo cáo của Ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng đã nêu trước đó.

Theo đó trong năm 2017, Đà Nẵng phát hiện khởi tố 158 vụ mu bán ma túy với hơn 47 kg, tăng gấp 10 lần so với năm 2016. Tội phạm giết người xảy ra 15 vụ, tăng 6 vụ so với năm 2016 và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 10 vụ, tăng 4 vụ.

"Thành phố đáng sống mà mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông. Năm 2017 có 62 người chết, 73 người bị thương là quá nhiều.

Hạ tầng giao thông của Đà Nẵng được đánh giá tốt, việc kiểm tra tuần tra cũng tốt. Vậy, nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là gì?", đại biểu Chức đặt câu hỏi.

Kết thúc phiên thảo luận vào sáng 6/12, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phiên chất vấn lãnh đạo các Sở, ban, ngành vào chiều cùng ngày.