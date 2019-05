Cựu cố vấn TT Trump: "Kết liễu" Huawei quan trọng gấp 10 thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Theo cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon, người từng là cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đẩy Huawei ra khỏi Mỹ và châu Âu "quan trọng gấp 10 lần" thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Bannon cũng cho biết, ông sẽ cống hiến thời gian của mình để đẩy tất cả các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường Mỹ.

"Đó là một vấn đề an ninh quốc gia rất lớn đối với phương Tây", Bannon nói trong cuộc phỏng vấn với SCMP, "Sắc lệnh hành pháp quan trọng gấp 10 so với việc rời bỏ thỏa thuận thương mại. Huawei là một mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, không chỉ với Mỹ, mà còn với toàn thế giới. Chúng tôi sẽ đánh sập Huawei".

Phát biểu được Bannon đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, cấm Huawei tiếp cận thị trường Mỹ và cắt đứt nguồn cung linh kiện sống còn cho công ty này.

Bannon không đề cập cụ thể tới những rủi ro an ninh từ các sản phẩm của Huawei. Hiện tập đoàn công nghệ này đang công khai phủ nhận cáo buộc do thám của phía Mỹ. Một số nước phương Tây, bao gồm cả Đức, cũng nói rằng tới nay họ vẫn chưa có bằng chứng xác đáng để hỗ trợ cho lập luận của Washington.

Sắc lệnh hành pháp của ông Trump đã khiến thị trường toàn cầu, cũng như ngành công nghệ bất ngờ. Tuy nhiên, Bannon kiên quyết khẳng định rằng cần phải đẩy Huawei ra khỏi các thị trường phương Tây và cho là ông Trump đã "sai lầm" khi dỡ bỏ cấm vận tương tự nhằm vào ZTE - một nhà sản xuất thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc - hồi tháng 7 năm ngoái.

Ngoài ra, cựu cố vấn còn kêu gọi đưa toàn bộ các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường Mỹ. Ông tiết lộ rằng ngày nào cũng trao đổi với các quan chức cấp cao ở Nhà Trắng. Theo Bannon, mục tiêu của cái mà ông gọi là "chiến tranh thương mại" với Trung Quốc là nhằm buộc Bắc Kinh tiến hành những cải cách mang tính cơ bản.

"Tôi không nghĩ chuyện này sẽ được giải quyết chóng vánh. Đây là khởi đầu của một quá trình rất lâu dài và khó khăn", Bannon nói.