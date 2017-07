Cưới tay súng IS, cô dâu được tặng... đai thuốc nổ

Thông tin trên được trang Daily Mail đăng tải vào ngày 11-7.

Theo đó, Asia Ahmed Mohamed, 26 tuổi, rời nhà ở TP Ceuta - Tây Ban Nha vào năm 2014 để cưới Mohamed Hamdouch, một tay súng IS khét tiếng được biết đến biệt danh "Kẻ chặt đầu".

Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt được Asia cùng một phụ nữ khác tên Fatima Akil Laghmich khi họ đang trên đường tới châu Âu cùng với 2 đứa trẻ vào tháng 12-2016.

Thông tin về đám cưới của Asia được công bố vào ngày 11-7 khi cô ta bị dẫn độ chính thức và được giao cho cơ quan chức năng Tây Ban Nha. Một phát ngôn viên của bộ nội vụ cho biết: "Những người bị bắt đã ở lại lãnh thổ của IS trong hơn 2 năm và cưới các tay súng người Morocco".

"Với môi trường sống cực kỳ tàn bạo, việc tự nguyện làm theo điều kiện của nhóm khủng bố IS và khả năng tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan tôn giáo của IS khiến những người này trở thành mối đe dọa tiềm tàng với an ninh quốc gia. Ngoài ra, mối quan hệ của họ với những thành viên trong tổ chức sẽ khiến họ trở thành yếu tố then chốt để được dùng làm "người hướng dẫn" cho các tổ chức khủng bố ở Tây Ban Nha".

Mohamed Hamdouch, tay súng có biệt danh "Kẻ chặt đầu". Ảnh: Daily Mail

Được biết, trong hôn lễ của Asia và Hamdouch, kẻ khủng bố đã tặng cho vợ một đai thuốc nổ. Cặp đôi này có với nhau một đứa con trai. "Vào cuối năm 2015, có bằng chứng về cái chết của 2 tay súng người Morocco trên. Asia liền cưới một tay súng khác và có thai" - phát ngôn viên của bộ nội vụ cho biết thêm.

Trong khi đó, người phụ nữ còn lại, Fatima, đến Syria cùng con trai vào tháng 4-2014 để gặp chồng cô ta, tay súng Mourad Kadi.

Cả 2 người phụ nữ đều bị theo dõi trong 2 năm trước khi bị bắt. Về phần 2 đứa trẻ, chúng được đưa về Tây Ban Nha và sẽ được các thành viên khác trong gia đình của 2 phụ nữ chăm sóc.